GUSTINHO TRANQUILIZA POPULAÇÃO DE LAGARTO SOBRE MUDANÇAS

29/11/18 - 05:29:09

O deputado estadual Gustinho Ribeiro (SD) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira (28), para tranquilizar a população de Lagarto sobre a recente mudança no comando do município. O parlamentar disse que existe unidade do agrupamento político e que seus adversários estão tentando “criar uma situação”.

“Quero falar para o povo de Lagarto sobre os últimos acontecimentos, sobre o afastamento do meu amigo e aliado político prefeito Valmir Monteiro. Quero tranquilizar as pessoas, em especial, aqueles que compõem o nosso agrupamento. Nossos adversários estão buscando criar um clima de instabilidade política entre nós, mas não vão conseguir”, comentou o deputado.

Em seguida, Gustinho Ribeiro disse que vice-prefeita, Hilda Ribeiro, já assumiu o comando da Prefeitura em exercício e que vai dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado. “Ela (Hilda) vai cuidar de tudo com muita responsabilidade, vai respeitar as leis, pensando no bem estar social do município. Diferente dos nossos adversários que destruíram Lagarto. Hilda fará uma gestão com compromisso, responsabilidade e zelo com a coisa pública”.

Por fim, Gustinho disse que a oposição em Lagarto destruiu o futuro de muita gente por décadas, indicando nomes despreparados e sem o devido conhecimento administrativo. “Não frequentaram os bancos escolares e indicaram pessoas sem condições de gerir. Tranquilizo o nosso grupo porque Lagarto está sendo administrada por uma pedagoga, que está concluindo o curso de odontologia e que é honesta e ética, e que tem um olha social muito grande”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões