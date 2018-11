MÉDICA CUBANA PEDE APOIO PRA PERMANECER EM PROPRIÁ

29/11/18 - 09:57:04

Uma médica cubana que reside no Brasil há cerca de cinco anos está lutando para permanecer no País, após o término do convênio que havia com Cuba, no programa Mais Médicos.

Residindo atualmente no município sergipano de Propriá, a Dra. Evangelista Esther Mustelier Kindelan, solicitou apoio dos vereadores para poder continuar residindo no Brasil e trabalhando naquela cidade. Ela prestava serviços no Posto de Saúde do Bairro Matadouro, onde fez muitas amizades.

Na manhã desta quinta-feira (29), durante entrevista que concedeu ao radialista Carlos Ferreira, a médica disse que “eu amo esse país. O povo é muito bom por isso decidi ficar aqui”, disse Evagenlisa.

Ainda durante a entrevista, a médica disse que aceita exercer qualquer outro trabalho aqui, desde que tenha no mínimo remuneração suficiente. Ela explicou que tem outros cursos, como de fisioterapeuta, já que só poderá exercer a medicina após o revalida que deve acontecer somente no ano que vem.

Além disso, Eva, como ficou conhecida pela população, já recebeu oferta de emprego de um prefeito da região e com isso ela poderá exercer outra função.

Ao final do programa, o advogado Cícero Dantas se colocou à disposição da cubana para defender a sua permanência no Brasil.

Colaborou com informações Jonathan Alves