Natal do Parangolé dia 24 de dezembro; festa reunirá três atrações musicais

29/11/18 - 11:01:33

Na véspera do Natal, a turma dos dispostos em Aracaju tem balada garantida. No dia 24 de dezembro, vai rolar o Natal do Parangolé na Titanium, espaço de eventos localizado na Rua Francisco Rabêlo Leite Neto nº 59. A promessa é de uma noite especial com Parangolé, grupo liderado pelo vocalista Tony Salles. No repertório, o público poderá ouvir hits que fizeram sucesso ao longo da carreira da banda e canções atuais como “Open Bar” e “Negro Lindo”.

A programação se completa com o show de Igor Ativado e o set list do DJ Cello. Os agitos terão início às 23 horas e não tem hora para acabar. Portanto, prepare-se!

A realização é da Augustus Produções e os ingressos já estão à venda na Central do Ticket (RioMar Shopping).

Serviço

Evento: Natal do Parangolé

Atrações: Parangolé, Igor Ativado e DJ Cello

Data: 24 de dezembro de 2018

Hora: A partir das 23 horas

Onde: Titanium

Vendas: Central do Ticket (RioMar Shopping)

Realização: Augustus Produções

Assessoria de Imprensa