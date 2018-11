Neste sábado, dia 1º de dezembro, evento destaca a mulher no empreendedorismo

29/11/18 - 13:21:10

Women´s StartDay: Empreendedorismo? Yeees!! Traduzindo, é o Dia de discutir ideias empreendedoras com lideranças femininas. É neste sábado, dia 1º de dezembro. Entre as palestrantes, está Carla Almeida, gestora de TI do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), quem vai falar como o Parque pode apoiar e fortalecer ações empreendedoras. A iniciativa, que vai acontecer no Auditório da Faculdade Maurício de Nassau, é do grupo Computação com Mulheres, em parceria com o WomakersCode e o SergipeTec.

A entrada é 1kg de alimento por inscrito, a ser doado em instituições. Inscrições em: http://bit.ly/wsdempreendedorismo

Programação

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura: Passos iniciais para empreender (Natália Guimarães – Computação com Mulheres)

9h50 – Crie um negócio e o enriqueça com propósito e empatia (Isabele Ribeiro – dona da Loja Gambiarra)

10h30 – Intervalo

10h50 – Empreendedorismo Inteligente (Leila Rodrigues – Sebrae)

11h30 – Como ser grande sendo pequeno (Geisa Kaline – RHelp Treinamentos)

12h10 – Almoço

13h30 – Espaço Empresas

14h10 – Empreender: Circuitos e conexões entre as pessoas (Gabriella Balbino – Líder em Educação Empreendedora, na Rede+)

14h50 – Foco e visão positiva do futuro (Amanda Souto – Coach de Inteligência Emocional)

15h30 – Intervalo

15h50 – Empreendendo no Sergipe Parque Tecnológico (com Carla Almeida, gestora de TI do SergipeTec)

16h30 – Encerramento