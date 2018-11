NOVA DIRETORIA SEBRAE SERÁ EMPOSSADA DIA 10 DE JANEIRO

29/11/18 - 13:30:18

Os representantes eleitos para a Diretoria Executiva do Sebrae no quadriênio 2019/2022 participaram de uma reunião nessa quinta-feira para discutir o processo de transição dos trabalhos e definição da data da posse, que ocorrerá no dia 10 de janeiro, ás 17h, no auditório da entidade. Paulo do Eirado Dias Filho assumirá a Superintendência do órgão, enquanto Emanoel Sobral e Eduardo Prado Oliveira Júnior ocuparão as Diretorias Técnica e Administrativo-Financeira, respectivamente. O empresário Marcos Pinheiro, por sua vez, será o responsável pela presidência do Conselho Deliberativo. Também participaram do encontro o atual presidente do Conselho, Gilson Figueiredo, e o conselheiro e chefe da equipe de transição, Bráulio Felizola.

Por Bruno Leonel

Foto assessoria