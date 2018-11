SES mobiliza municípios para o Dia D de combate ao Aedes que acontece na sexta

29/11/18 - 16:20:48

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Sala de Situação e do Núcleo de Endemias, mobilizou os 75 municípios para o Dia D de Combate ao Aedes Aegypti que será realizado nesta sexta-feira, 30, ação que culmina os trabalhos da Semana Nacional de Mobilização Intersetorial de Combate ao Aedes Aegypti, iniciada no último dia 26, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS).

Os municípios se engajaram na proposta, segundo atesta Tereza Cristina Maynard, coordenadora da Sala de Situação, setor vinculado à Diretoria de Planejamento da SES. “Junto com o Núcleo de Endemias, nos articulamos com os municípios e sugerimos a realização de atividades de mobilização comunitária, a exemplo de mutirões de limpeza, gincanas, atividades lúdicas, palestras e qualquer outra ação que os municípios entendam que se adaptam melhor às suas realidades”, disse.

Em Boquim, por exemplo, a próxima sexta-feira será bem intensa. A equipe da Vigilância Epidemiológica irá comandar uma série de ações que vão do mutirão de limpeza à coleta de pneus em borracharias e terrenos baldios, passando por atividades educativas e divulgação em meios de comunicação. Dezoito agentes de endemias terão o reforço de agentes comunitários de saúde no desenvolvimento das tarefas, segundo informou a diretora de Vigilância em Saúde do município, Antônia Simone Fontes.

“Temos um trabalho de rotina no combate ao Aedes Aegypti, mas considero importante a realização de ações de mobilização da população porque conscientiza as pessoas sobre o seu papel no combate ao mosquito”, declarou Antônia Simone Fontes.

No município de Nossa Senhora do Socorro, as ações estão ocorrendo durante toda a semana. Palestras e peças de teatro sobre o Aedes estão acontecendo nas escolas municipais e estaduais com o objetivo de conscientizar os estudantes para a prevenção das doenças causadas pelo mosquito, como destacou a coordenadora do Programa Saúde na Escola, Eline Sotero. Acrescentou que os agentes de endemias estão panfletando material educativo nas residências.

Fonte e foto assessoria