VEREADORA KITTY LIMA AMEAÇA ABRIR UMA CPI DO FORRÓ CAJU

29/11/18 - 05:21:57

A polêmica envolvendo o Forró Caju 2018 e a contratação de artistas sergipanos ganhou mais uma capítulo esta semana. O Jornal Cinform revelou que o montante destinado à festa este ano pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) atingiu a exorbitante cifra de R$ 40 milhões, valor que foi questionado pela vereadora Kitty Lima (Rede) diante do não pagamento dos cachês dos músicos locais que se apresentaram no evento e que até hoje estão no prejuízo.

Indignada com a situação dos artistas que há cerca de cinco meses esperam que a PMA pague seus cachês, e com a protelação da gestão municipal em solucionar o impasse, a vereadora não descarta a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar de forma minuciosa a aplicação dos recursos para realização do Forró Caju 2018.

“Será necessário fazermos uma CPI do Forró Caju para que essa situação seja resolvida de uma vez por todas? Será que esse dinehiro não foi suficiente para a prefeitura pagar os artistas locais? Quero deixar aqui esse recado para o prefeito Edvaldo Nogueira porque é o cúmulo ver os nossos artistas humilhados desse jeito”, questionou Kitty.

A parlamentar cobrou ainda que o prefeito se comprometa com o que foi dito durante a reunião ocorrida nesta quarta-feira, 28, com os artistas, onde ele se comprometeu em buscar junto ao Ministério da Cultura a liberação da verba para o pagamento dos cachês em atraso.

“Espero realmente que Edvaldo cumpra essa promessa porque o que mais vemos dele são promessas vazias. São cinco meses que a prefeitura enrola descaradamente esse grupo de artistas talentosos e profissionais que só querem receber aquilo que foi acordado”, torce Kitty.

Por Felipe Maceió

Foto Gilton Rosas