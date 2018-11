ASSALTANTE DE CARRO FORTE É PRESO EM ITABAIANINHA

30/11/18 - 09:38:34

O crime ocorreu no dia 4 de setembro deste ano

PolIciais civis de Itabaianinha prenderaram na quinta-feira, 29, Antônio dos Santos, 38 anos, que fazia assalto a carro-forte. Ele é integrante de um grupo criminoso que atua em Salvador e está envolvido em um latrocínio no Bairro Amaralina, localizado na capital baiana.

Antônio foi preso após detalhada investigação dos policiais de Itabaianinha, que ajudaram a polícia baiana a esclarecer o assalto que resultou em um vigilante ferido e outro morto atingido por disparo de fuzil 556.

“Antônio é um dos participantes de um assalto a carro-forte, onde dois seguranças da empresa de transporte de valores Prosegur foram baleados em Amaralina. O crime aconteceu por volta das 17h, do dia 4 de setembro de 2018. Segundo as investigações, cinco homens armados chegaram ao local em um carro modelo HB20 cinza e abordaram os vigilantes quando estes saíam do supermercado em direção ao carro-forte em posse de malotes de dinheiro. Um dos vigilantes reagiu, houve troca de tiros com os suspeitos e dois vigilantes acabaram feridos. Sendo que um deles posteriormente não resistiu aos ferimentos e morreu. Na ação criminosa um malote foi levado pelos bandidos”, explicou o delegado Francisco Gerlândio.

Fonte e foto SSP