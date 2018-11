Belivaldo é homenageado pela Associação dos Procuradores do Estado

30/11/18 - 13:02:28

O governador recebeu a Comenda Cantidiano Vieira Machado

O governador Belivaldo Chagas foi homenageado na noite desta quinta-feira, 29, pela Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe (APESE), com a Comenda Cantidiano Vieira Machado. Os procuradores aprovaram a homenagem ao governador por unanimidade. A solenidade ocorrreu no Delmar Hotel.

O governador agradeceu a homenagem e afirmou que a Comenda é o reconhecimento dos procuradores às ações do governo em favor da categoria e do desenvolvimento da Procuradoria Geral do Estado (PGE). “É gratificante ter o nosso trabalho reconhecido por profissionais de relevante importância para a defesa do Estado”, enfatizou.

A Comenda Cantidiano Vieira Machado foi criada em fevereiro deste ano, para homenagear personalidades que prestaram relevantes serviços aos procuradores e à sociedade. O governador recebeu a Comenda como reconhecimento aos serviços prestados ao Estado e à categoria.

Além do governador, também foram homenageados os ex-governadores Albano Franco e Jackson Barreto, a procuradora Geral do Estado, desembargadora Aparecida Gama e o desembargador Pascoal Nabuco. Eles foram os primeiros a receberem a Comenda.

O presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe, Mário Marroquim, afirmou que o governador Belivaldo Chagas, em pouco tempo à frente do Governo de Sergipe, promoveu ações em favor dos procuradores.

“Ele homologou o concurso público para procurador; nomeou os 5 novos procuradores aprovados no certame; e encaminou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei em que aumentou o quadro da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGR) em mais 5 profissionais, passando de 65 para 70. Temos certeza que ele fará, ainda, muito mais pela categoria”, ressaltou.

Mário Marroquim destacou ainda, que o governador Belivaldo Chagas já tinha uma relação de amizade com os procuradores, quando assumiu a vice-governadoria nos governos de Marcelo Déda e Jackson Barreto. “Ele construiu uma relação de amizade e respeito com os procuradores”, acentuou.

A procuradora Geral do Estado, Aparecida Gama, afirmou que tributa esse reconhecimento a sua equipe. “Todas as ações foram pelo fortalecimento da PGE”, acentuou.

Comenda

O procurador Cantidiano Vieira Machado, que dá nome à Comenda, foi presidente da Associação por 4 vezes (1989-1990 / 1995-1996 / 1999-2000 / 2005-2006). Ele faleceu em janeiro, também deste ano, um mês antes da APESE completar 35 anos. Até hoje é muito querido pelos colegas, sendo chamado de “eterno presidente”. A Apese conta com 97 associados entre aposentados e ativos.

Foram homenageados ainda com um trofeu, 30 procuradores que completaram 20 anos de concurso público.

