Dia da Consciência Negra é lembrado com apresentações artísticas em Riachuelo

30/11/18 - 07:22:06

Um show de cultura e regionalismo. Assim, foi o último dia de culminância geral em comemoração ao Dia da Consciência Negra no município de Riachuelo. Ontem, 28, a Prefeitura através das Secretarias Municipais de Cultura, Educação e Assistência Social e do Trabalho (SMAST) realizou mais uma ação para os moradores da cidade. O evento que aconteceu na Quadra de Esportes Prefeito Júlio Leite, contou com a presença de estudantes, pais de alunos e a população em geral.

Cerca de cinco escolas da unidade municipal de ensino trouxeram seus alunos com apresentações artísticas culturais. O tema tem sido desenvolvido ao longo da semana de forma interdisciplinar, destacando a participação histórica e cultural do negro, a influência destes na formação da nação e, sobretudo, fazendo com que os estudantes reflitam sobre o racismo.

A programação contou, também, com apresentações de danças culturais com grupo Yànega/ ABCIU, teatro, desfile étnico “Negritude em Movimento” com alunos da rede municipal de ensino e samba de roda, grupo de música Projeto a Cor do Som, que agitou e colocou todo o público para dançar e se alegrar dentro da quadra

