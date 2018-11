Espelho da Vida- Margot dá detalhes sobre Pedro e mostra fotos do filho. Dona da livraria desabafa com Dalva e afirma com qual idade ele deve estar

Dalva (Andrea Bacellar) entra no quarto de Margot (Irene Ravache) e encontra a dona da casa ainda na cama. Ela estranha e pergunta se ela está se sentindo mal. A viúva de Vicente (Reginaldo Faria) nega e diz que apenas teve um sonho lindo com o filho desaparecido, mas que isso mexeu com ela.

“Pedro tinha 5 anos quando desapareceu, eu e meu marido gastamos uma fortuna tentando descobrir o paradeiro dele. Às vezes fecho os olhos e parece que estou o vendo na minha frente”, revela Margot. Ela confessa que o assunto a machuca demais e Dalva a aconselha a se abrir mais. Então, a dona da livraria resolve mostrar fotos antigas da criança para ela. A empregada o elogia e elas admiram uma fotografia em que Pedro está com 5 anos. “Foi pouco antes dele sumir. Se Pedro estiver vivo, já tem quase 50 anos. Não posso recuperar a infância e a juventude do meu filho.” Fonte/Foto: globo.com

30/11/18 - 11:41:38