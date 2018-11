Fernanda Gentil e Priscila Montandon se casaram em segredo. A notícia foi revelada pela cantora Ivete Sangalo na festa de 25 anos da revista “Caras”

30/11/18 - 11:47:50

Fernanda Gentil e Priscila Montandon se casaram em segredo. A notícia foi revelada pela cantora Ivete Sangalo na festa de 25 anos da revista “Caras”, que aconteceu na noite de quinta-feira, no Rio. Durante a apresentação, Vevete acabou soltando que as duas se casaram recentemente ao dedicar uma música para celebrar a união delas.

Logo em seguida, Gentil confirmou o casamento. “A gente oficializou a união, só a família estava presente”, disse ela à revista.

A jornalista ainda contou que que Priscila é muito fã de Ivete e que pediu a cantora para ir à cerimônia dar uma “palinha”. “Mas ela não conseguiu ir por causa das meninas (as filhas gêmeas), mas a homenagem ocorreu aqui”, explicou.

Fernanda Gentil e Priscila assumiram o relacionamento em setembro de 2016, cinco meses após a apresentadora do “Globo esporte” terminar o seu casamento com Matheus Braga, pai do seu filho Gabriel, de apenas 2 anos. Além dele, ela também é mãe de Lucas, de 9 anos.

Fonte/Foto: globo.com