GESTORES DO TURISMO VISITAM OBRAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES

30/11/18 - 16:01:16

A movimentação dos operários, o barulho das máquinas e a poeira espalhada por todos os lados sinalizam que a obra do Centro de Convenções de Aracaju (CIC) segue em seu cronograma normal de execução. Para conferir isto de perto, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, e o Diretor de Operações da Emsetur, Cacau Franco, acompanhados da equipe técnica do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP) e da empresa responsável pela execução, visitaram o local na manhã desta sexta-feira, 30.

Com 60 funcionários trabalhando diretamente na intervenção do projeto, o CIC, que deverá ser um dos mais modernos do Brasil, terá sua capacidade ampliada para atender ao público com muito mais conforto nos diversos eventos. Ao final da obra, o Centro de Convenções passará a ter capacidade para 2.291 assentos, um aumento em 241% a sua capacidade, nos 13 auditórios construídos. Além disso, serão disponibilizadas 196 vagas de estacionamentos, sendo 130 cobertas, contemplando vagas de acessibilidade.

Bastante satisfeito com o andamento da obra, o secretário de Estado do Turismo, destacou que o CIC será uma referência no Brasil. “Teremos capacidade de comportar quase 2.300 pessoas sentadas confortavelmente nos nossos 13 auditórios, que terão paredes removíveis de acordo com a quantidade de pessoas. Se somarmos isto a capacidade da sala de exposição, ao final teremos como receber mais de 6 mil pessoas dentro de um ambiente moderno e confortável”, relatou Manelito.

O diretor técnico da CEHOP, que também acompanhou a visita, reforçou que a reforma está dentro do cronograma previsto. “A CEHOP e a Setur possuem um termo técnico de cooperação para que a Cehop fiscalize esta obra. A intervenção está no ritmo normal, apesar de ser bastante complexa. Toda a parte estruturante deverá ser concluída dentro de 60 dias e a obra por completo no mês de Julho de 2019”, garantiu Howard Lima.

Obra

Com mais de 14.000m² de área construída, sendo mais de 6.000m² somente da ampliação, o CIC terá toda sua capacidade reformada para atender a todos os tipos de eventos. Ao final da obra serão oferecidos 13 auditórios, 2.291 assentos e 196 vagas de estacionamento, tudo em um ambiente 100% climatizado. Toda a fundação da obra já foi executada e, agora, os operários se dedicam no pavilhão existente à finalização do pórtico de entrada, reforço da estrutura espacial, revestimento e instalações em geral (hidráulica, sanitária, elétrica, drenagem e exaustão). No pavilhão novo está sendo finalizado a estrutura de concreto.

O local ainda disponibilizará acesso para pessoas com deficiência, elevador, escada rolante, tratamento acústico no telhado e auditórios com paredes removíveis. O pavilhão novo terá quatro banheiros (dois exclusivos para pessoas com deficiência), cozinha, bar, depósito, nove auditórios e estacionamento com 130 vagas cobertas. Na parte existente, com quase 8 mil m², estão sendo reformados os três banheiros, os quatro auditórios, a área de bar e a sala de exposição. Ao final da reforma, o CIC terá capacidade para receber 6.500 mil pessoas, somando a área de exposição e os auditórios.

Fonte e foto assessoria