Ordem do Mérito Cultural é entregue ao Museu da Gente Sergipana

30/11/18 - 08:24:11

Essa quarta-feira, 28 de novembro de 2018, foi um dia muito especial para o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, para o Instituto Banese e para o Banese – Banco do Estado de Sergipe. Inaugurado há sete anos, e visitado por quase 600 mil pessoas até outubro, o Museu da Gente é um marco para a cultura sergipana e durante este tempo já recebeu diversas premiações e classificações importantes. Dessa vez, o Museu foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, maior honraria do Ministério da Cultura.

A solenidade aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, e a Ordem do Mérito Cultural foi entregue pelo Presidente da República, Michel Temer e pelo Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. A maior honraria pública da cultura foi concedida à 35 personalidades e instituições que se destacaram no cenário cultural, contribuindo para o desenvolvimento do país. O tema deste ano foi “Cultura gera Futuro”. O Museu da Gente foi premiado na “Classe Sem Grau”. Nomes como a atriz Eva Wilma, O ator Milton Gonçalves, o compositor Sergio Mendes, e o professor da Universidade Federal de Sergipe Saulo Ferreira, além do Museu de Arte de São Paulo (MASP), o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que são os principais museus do país, estão na lista de premiados este ano.

Estiveram em Brasília para receber o prêmio e participar do evento, o Diretor Superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, o Diretor de Programa e Projetos, João Francisco, a Diretora Administrativa e Financeira, Leila Cruz, a assessora da presidência do Banese, Lea Monteiro, e a historiadora e pesquisadora, Josevanda Franca. “Estamos muito felizes com esse reconhecimento nacional. É um Museu de Sergipe, agraciado com uma honraria importante, sete anos após a sua inauguração. Um projeto do Banese e do Governo de Sergipe que valoriza a cultura sergipana. Receber essa premiação, que está agraciando personalidades e instituições renomados mostra que o Museu está sendo um diferencial enxergado fora de Sergipe”, disse Ezio Déda.

Outras Premiações

O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda já recebeu durante esses sete anos: “O Melhor da Arquitetura 2012” na categoria Restauro, premiação inédita em Sergipe; “Atração do Ano?” pelo Guia Quatro Rodas Brasil de 2013; “Prêmio Rodrigo de Melo Franco Andrade” na categoria Responsabilidade Social, concedido pelo Iphan; e o “Certificado de Excelência 2014” do site TripAdvisor, no setor Hospitalidade ao Redor do Mundo. Além dessas premiações, o Museu da Gente está entre os 10 melhores museus do Brasil segundo o Travellers’ Choice Museus 2014. E em 2016, a Expedia, uma das maiores agências de viagens online do mundo, o indicou como um dos museus mais visitados no Brasil. Fora tudo isso, em 2018 o Museu foi classificado como o primeiro dos cinco museus mais visitados do Nordeste, segundo o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM.

Foto Marcelle Cristine

Da asssessoria