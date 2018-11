Pai e filho resistem a prisão,trocam tiros com a polícia e morrem em Canindé

30/11/18 - 08:52:35

Dois homens, pai e filho, morreram no inicio da manhã desta sexta-feira (30), após troca de tiros com policiais no município de Canindé do São Francisco.

As informações passadas pelo delegado Fábio Santana, são de que os dois elementos, pai e filho, identificados como Adeildo Porfírio da Silva, 62 anos, conhecido como “Del de Porfírio”, e Carlos Daniel Ferreira da Silva, o “Carlinhos”, 26 anos, eram foragidos da justiça nos estados de Pernambuco e Alagoas, e se encontravam em uma residência no povoado Pelados, quando a polícia chegou e fez a abordagem, dando voz de prisão.

Os dois homens reagiram e efetuaram disparos contra os policiais que revidaram. Eles foram baleados e socorridos pelos próprios policiais, mas não resistiram e morreram. Segundo o delegado Fábio Santana, a dupla é acusada de um assassinato em Pernambuco, onde Adeildo matou o próprio filho, com auxílio de Carlos.

O delegado Fábio Santana explicou ainda que “o trabalho de investigação está focado no combate aos crimes contra a vida, consequentemente na prisão dos seus autores. Os indivíduos eram acusados de diversos homicídios, assim como há indícios da participação de ambos em crimes na região onde estavam residindo, na divisa de Sergipe com o Estado da Bahia”.

Foram apreendidas em poder da dupla, duas espingardas, 29 munições e quatro cartuchos dos calibres 28 e 36.

Munir Darrage – com informações do radialista Jailton Santana, no Programa Jornal da Vida

Fotos SSP