POLÍCIA CIVIL APREENDE 50 QUILOS DE MACONHA PRENSADA EM ESTÂNCIA

30/11/18 - 09:25:52

Entorpecente estava escondido no subsolo de um imóvel

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância, coordenados pelos delegados Allan Faustino, Vivianne Jardim e Cledson Ferreira, apreenderam, no final da tarde da quinta-feira, 29, aproximadamente 50 quilos de maconha prensada no subsolo de um imóvel, no bairro Porto D’Areia, na cidade estanciana.

Na ocasião, foi preso Artur dos Santos Andrade, de 24 anos, que armazenava o entorpecente. Com ele, também foi encontrado um revólver calibre 22. De acordo com levantamentos, existe a suspeita de que o infrator pertence a uma associação criminosa e, dentro do grupo, ele era responsável por guardar a maconha.

“A droga seria pulverizada aqui em Estância durante esse mês de dezembro. Apesar de somente ter ocorrido a prisão de um integrante, é importante ressaltar que a retirada de circulação da droga foi o principal objetivo nesse momento. Estamos fazendo um trabalho constante de investigação, associado à inteligência, o que permitiu a apreensão rapidamente”, declarou a delegada Vivianne Jardim.

Fonte e foto SSP