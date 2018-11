PREFEITURA RECEBE O PRÊMIO “DESTINO ARACAJU 2018”

30/11/18 - 09:48:25

Pelo trabalho desenvolvido para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo na capital, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), recebeu, na noite desta quinta-feira, 29, o prêmio “Destino Aracaju 2018”, na categoria “Aracaju, destino de qualidade”.

Esta é a primeira edição do “Destino Aracaju”, que tem por objetivo homenagear e reconhecer o trabalho dos profissionais, empresas e prestadores de serviços que fomentam o turismo em Sergipe. “Nosso objetivo é dar reconhecimento a esses profissionais e entidades que fazem a diferença no turismo local”, explicou o idealizador do prêmio, o jornalista e produtor cultural Jorge Lins.

Para o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Ricardo Mascarello, o prêmio é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira para o fortalecimento do turismo na capital, como também reflete a relação “parceira” da municipalidade com o trade turístico, trabalhadores e entidades que trabalham pelo turismo em Sergipe. “É um trabalho de todos, um trabalho solidário, focado e pautado pelo diálogo permanente com os segmentos que compõem a cadeia do turismo, cada um desempenhando seu papel, colocando Aracaju como destino cada vez mais qualificado e procurado no mapa do turismo nacional e internacional”, considerou o secretário.

Além da Semict, o prêmio também foi concedido a representantes da rede hoteleira, agências, bares, restaurantes, instituições de ensino, guias turísticos e receptivos, entre outros, definidos por indicação de profissionais da área do turismo.

Confira lista completa dos vencedores do Destino Aracaju 2018:

Aruanã Eco Praia Hotel – Hotel; Agência Escola de Viagens – Turismo Pedagógico; Nozes Tour – Destaque Receptivo; Portal Infonet – Espaço para Divulgação; Bar Cariri – Bar do Turista; Laysa da Hora – Guia de Turismo Simpatia; Crôa do Goré – Endereço Preferido dos Turistas; Restaurante O Miguel – Destaque Restaurante; Genilson Ramos Aragão – 33 anos de Turismo; Gilberto Turismo – Revelação Guia; Reinaldo Valadão – Destaque Guia de Turismo; Lício Valério Vieira – Educação e Turismo; Quadro Olhar Sergipe (TV Sergipe) – Registro Fotográfico das nossas Riquezas; Íbis Hotel Budget – Hotel de Negócios; Receptivo Aju – Agência Revelação Receptivo; Senac Sergipe – Cursos de Qualificação Profissional; Hotel SESC – Turismo Social; Orbital Turismo – Turismo Ecológico; Bistrô Restaurante Senac – Escola; Ellen Carvalho – Empreendedora; Ártemis Barreto Carvalho – Livro de Técnicas para o Guia de Turismo; Nairson Socorro – Personalidade do Turismo; Você em Dia (TV Atalaia) – Espaço na TV para o Turismo; Propagtur – Agência; Parque dos Falcões – Atração Turística; Hotel Fazenda Boa Luz – Turismo Qualidade; Shis Vitória (Mídia Digital) – Divulgação do Turismo; CVC – Agência; Dênio Azevedo – Departamento de Turismo UFS; Secretaria de Estado do Turismo – Gestão Pública; TV Aperipê – Cobertura das nossas festas populares; Luiz Simões – Aracaju Convention & Visitors Bureau; Jaime Barros Neto – O Turismo como Disciplina; Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – Aracaju, Destino de Qualidade; Feira do Turista – Comercialização dos nossos Produtos; Solares – Catamarã Crôa do Goré; Curso de Gastronomia da UNIT – Formatando a nossa Culinária; Barra dos Coqueiros – Turismo da Grande Aracaju; Eco Parque Timbó – Opção de Lazer; Instituto Banese – Museu da Gente Sergipana/Largo da Gente Sergipana; Fabiano Oliveira – Grandes Eventos; Fazenda Pôr do Sol (Santo Amaro) Empreendimento Turístico.

PMA