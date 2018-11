SAÚDE AFIRMA TERMO PARA AMPLIAR ESTÁGIO EM ENFERMAGEM

30/11/18 - 08:01:21

A Secretaria da Saúde de Sergipe firmou o Termo de Cooperação Didático-Técnica-Científica com a Faculdade Estácio de Sergipe e outras oito instituições em ensino técnico e superior para estágio curricular obrigatório nas unidades assistenciais da Rede Estadual de Saúde. Presidido pelo secretário Valberto de Oliveira, o ato aconteceu no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, em Aracaju, e contou com a presença do diretor geral da Fundação Hospitalar de Saúde, Jorge Kleber.

“Este é um grande momento porque todos que aqui se reúnem possuem o mesmo interesse, que é a busca de espaço para disseminar o conhecimento na área da saúde. É esse tipo de interação que a gente deve preservar porque nós temos uma rede e essa cadeia de cuidados precisa ser alimentada, estimulada e ampliada. São compromissos como este que alimentam esse processo”, declarou o secretário Valberto.

Para o diretor da Faculdade Estácio de Sergipe, Bruno Antunes, a assinatura do Termo de Cooperação possui uma importância sem precedentes. “Temos a maior base de alunos na área da saúde com mais de quatro mil acadêmicos. Portanto, é valioso colocar os alunos dentro dos estabelecimentos de saúde da rede pública para suprir-lhes a necessidade prática, mas também por prestarem serviços gratuitos aqui no Estado de Sergipe”, ressaltou o educador.

A Referência Técnica do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Vanete Santos Cardoso, informou que o número de vagas de estágio na Rede Estadual de Saúde gira em torno de mil, para uma demanda muito maior. Segundo ela, o termo de cooperação veio para estruturar melhor o estágio nas unidades estaduais. “ Para lotar um estagiário dentro de uma instituição, a gente não tem que se preocupar somente com o quantitativo, mas com a qualidade do estágio, de forma que estamos preocupados que o estagiário saia muito mais preparado para lidar com o SUS”, disse ela.

Fonte e foto assessoria