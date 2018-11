Situação é complicada para abastecer Sergipe com carnes, diz marchante

30/11/18 - 11:09:40

Com o fechamento de alguns matadouros, o abastecimento de carne nos açougues, supermercados e mercearias começa a ficar complicado

Essa situação se agravou com o fechamento do matadouro municipal do município de Itabaiana, onde eram abatidos cerca de 1200 animais por dia. Com o fechamento, um matadouro particular começou a prestar os serviços, porém com capacidade de abate é bem menor.

Nesta quinta-feira (29) era possível ver, já no final da tarde, pelo menos 19 caminhões em frente ao frigorífico Serrano, aguardando para que os bois fossem soltos nos currais, o que acabou não acontecendo, já que estavam cheios.

O marchante que tem comércio em Aracaju, Miguel Arcanjo, faz um desabafo ao explicar que “é uma humilhação o que estamos passando. Ontem cheguei lá ao meio dia e saí a meia noite sem conseguir abater o boi. E ai o que a gente vai vender”, reclama o comerciante.

Ele explica que a tendência é piorar a situação e isso por conta de o frigorífico, segundo ele, além de ter capacidade de abate de 500 bois, o que passar disso, não terá condições de armazenamento na câmera frigorífica.

O marchante diz que “a situação é muito complicada para abastecer Sergipe com carnes. Desde de ontem os caminhões estão parados para o Abate. Os bois ainda nem no caminhão desceram. O frigorífico particular não suporta com a grande concentração de animais”.

Com toda essa problemática e caso não se resolva a situação dos abatedouros municipais, é possível que Sergipe sofra um desabastecimento e comece a faltar carne nos mercados, devido a pouca oferta e muito consumo e tudo isso termina penalizando o consumidor que poderá pagar mais caro pelo quilo da carne .

Munir Darrage