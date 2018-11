TST HOMENAGEIA ANDRÉ MOURA PELO EMPENHO RELAÇÕES NAS TRABALHISTAS

30/11/18 - 05:47:47

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entregou nesta quarta-feira (28) a medalha “Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas” a várias personalidades e entidades que contribuíram na melhoria do trabalho no País. Entre os agraciados esteve o deputado federal André Moura (PSC/SE) que se destacou trabalhando em busca da atualização e adaptação das relações de trabalho.

André Moura declarou sentir-se muito orgulhoso por tamanho reconhecimento, dentre tantas personalidades, principalmente neste ano, pois desde 2013 a condecoração não era entregue. Entre os presentes ao evento o presidente Michel Temer, o presidente do TST, João Batista Brito Pereira, e o ministro do trabalho, Caio Vieira de Mello.

As medalhas são divididas em cinco graus de ordem: Grã-cruz, Grande Oficial – agraciada a André Moura –, Comendador, Cavaleiro e Oficial. “Apesar de ser minha obrigação, não existe nada melhor do que ser reconhecido”, afirmou André Moura.

Foto: Nefy Dias

Por Marcelo Gomes