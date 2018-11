Unidade Socioeducativa de Internação Masculina está pronta para receber internos

Com o objetivo de desenvolver alternativas de ressocialização para os adolescentes infratores, garantindo segurança e comodidade, seguindo as normas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Governo de Sergipe através da parceria entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) e a Companhia Estadual de Obras Públicas (Cehop), por intermédio da Fundação Renascer, concluiu a construção da Unidade Socioeducativa de Internação Masculina. O investimento é na ordem de R$ R$ 18.545.014,08, provenientes do Governo Federal por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,

Segundo o secretário Estadual da Infraestrutura, Valmor Barbosa, a unidade está pronta para receber os internos. “Esta semana tivemos a visita do corpo de bombeiros para fazer a inspeção do prédio, a qual foi aprovada e recebemos o mobiliário, o que torna a unidade apta a receber os internos e entrar em funcionamento”, declara.

A unidade

Com projeto arrojado e edificada no Conjunto Marcos Freire I, no município de Nossa Senhora do Socorro, a unidade tem 7.000 m² de construção em uma área total de 21.000 m², sendo dividida em seis blocos (acesso, técnico administrativo, alojamento e saúde, auditório com 106 lugares e centro ecumênico com capacidade para 65 pessoas, refeitório e serviços e, por fim, quatro salas de aula, quatro oficinas) todos eles interligados por uma passarela de concreto coberta.

A construção dispõe ainda de guarita elevada, dois chalés para visitas íntimas, uma sala de informática, biblioteca, casas de lixo, gás e gerador, almoxarifado, vestuários, cozinha, lavanderia e dependências essenciais, além de oito blocos de alojamentos com 12 quartos individuais e 36 duplos, sendo a sua capacidade total para 84 internos. A iluminação é composta de luminárias modernas e a externa possui 33 postes de 16 metros com quatro pétalas.

Investimentos

Valmor Barbosa diz que a obra integra o compromisso do Governo do Estado para com o setor. “O governador Belivaldo Chagas tem investido em ações direcionadas a segurança pública, quer seja na modernização de equipamentos, reforma de delegacias, valorização dos profissionais, construção de centros integrados de segurança pública (CISP), entre outros e a construção dessa unidade vem somar às intervenções dessa natureza”, explica.

Ele ressalta que a edificação não é um local de caráter punitivo para os menores infratores. “O Governo compreende que todos estão aptos a ter uma segunda chance e se permitir a dar um novo rumo às suas vidas. A unidade socioeducativa tem capacidade para atender 84 adolescentes e é um espaço onde os eles refletirão sobre os atos praticados, porém, terão acesso às necessidades que lhe são garantidas por lei, como saúde, educação, práticas esportivas, uma vez que ela também possui uma moderna quadra poliesportiva coberta, alimentação, dignidade e, um dos mais importantes, a profissionalização, pois, com as salas de aula e oficinas que serão implantadas, eles ficarão longe do ócio e aprenderão um novo ofício, para que quando reintegrados ao convívio social, possam recomeçar suas vidas de uma outra maneira”, enfatiza.

