EDVALDO NOGUEIRA ABRE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2018

01/12/18 - 06:34:39

O prefeito Edvaldo Nogueira abriu oficialmente a programação do Natal Iluminado 2018 na noite desta sexta-feira, 30. Fruto de uma parceria com a Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), o evento, realizado na praça General Valadão, Centro da capital, foi marcado pela chegada do Papai Noel e pelo acendimento das luzes natalinas que decoram o local e o calçadão da rua João Pessoa, grande novidade desta edição.

Durante a solenidade, que começou com um cortejo pelo centro comercial, tomado pelo clima natalino, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou as parcerias com o setor privado como fundamentais para a realização do evento, pelo segundo ano consecutivo. “É um momento que me deixa muito feliz. Nos somamos com a Fecomércio, com a Celse, Energisa, CDL para proporcionar a ideia de transformar o mês de dezembro em uma comemoração importante para a cidade. E o resultado não poderia ser melhor. O local está lindo, iluminado e eu só tenho a agradecer porque sem a participação da iniciativa privada, esse momento não seria possível”, enfatizou.

De acordo com o prefeito, o Natal Iluminado deste ano reafirma o propósito de tornar Aracaju um polo turístico no período natalino. “Esta é uma forma de gerar emprego, renda e mais qualidade de vida. Quando fui prefeito, no passado, transformei Aracaju em uma das cidades mais iluminadas do Brasil. Infelizmente, isso desapareceu nos últimos quatro anos. Ao voltar para a Prefeitura, coloquei como uma das prioridades reacender nos aracajuanos o espírito natalino. Busquei o apoio da Fecomércio, realizamos a primeira edição, e este ano, nos reunimos outra vez, com a participação de novos parceiros, para enriquecer ainda mais essa belíssima festa”, enalteceu.

De mesmo modo, o presidente da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), Laércio Oliveira, enfatizou o papel primordial da Prefeitura no projeto. “É a somação de forças do setor produtivo com o setor público e as entidades de classe para promover momentos felizes como este. A Prefeitura tem sido uma parceira maravilhosa nesse processo e tenho certeza que vamos repetir o sucesso do ano passado. Minha alegria e meu desejo é que esse seja um momento marcante na vida, dos comerciantes e da população”, vislumbrou.

Ele também falou da vasta programação, que se estende até o dia 6 de janeiro de 2019 e inclui apresentações culturais, entretenimento e lazer. “Muita coisa boa vai acontecer. Temos uma programação rica, não só em bem-estar, mas também e, principalmente, de valorização da nossa cultura, nossa música, das pessoas, com a ceia de Natal para os moradores de rua e a celebração ecumênica. Viver esse momento de fraternidade é uma maravilha e isso será posto durante todo o mês”, declarou.

Animação

Quem acompanhou a abertura dos festejos natalinos da capital, que contou com a apresentação da Banda de Música da Polícia Milita, queima de fogos, o acendimento das luzes, a recepção do Papai Noel e o show do cantor Ewerton Melo, ficou encantado com o que viu. É o caso da funcionária pública Vilma Carvalho Viana. “Está lindo demais. Já tirei várias fotos, filmei e estou maravilhada. Vim do conjunto João Alves e, assim que cheguei aqui, liguei para minhas meninas e disse para virem também. Estarei aqui durante todo o mês porque amo esse clima”, disse animada.

Assim como Vilma, a pedagoga Socorro Melo definiu a decoração natalina como “maravilhosa”. “Acho que é o momento que todas as famílias abrilhantam suas vidas, então nada melhor do que Aracaju receber os próprios aracajuanos com essa iluminação natalina de encher os olhos. Está tudo muito bonito. Vale a pena prestigiar”, constatou.

Decoração

Para a edição deste ano, foram instalados 400 mil pontos de luz para decoração da praça Fausto Cardoso e do calçadão da rua João Pessoa. O projeto conta, também, com a iluminação da ponte do Imperador, pórticos, tótens decorativos e uma árvore, com 15 metros de altura.

Pelo convênio firmado, a Prefeitura se responsabilizou por toda a infraestrutura necessária à realização do evento, além de garantir a segurança e a limpeza pública. Já a Fecomércio ficou responsável pela decoração natalina, a Energisa pelo fornecimento de energia para a iluminação da praça Fausto Cardoso, e a Celse Centrais Elétricas de Sergipe S. A para o calçadão da rua João Pessoa. Foram investidos aproximadamente R$ 500 mil para execução do projeto.

Sementeira e Orla

Além do Centro de Aracaju, outros dois importantes pontos turísticos da capital serão decorados através de parcerias firmadas pela Prefeitura. Um deles é o Parque Governador Augusto, mais conhecido como Parque da Sementeira, que será iluminado pelo Grupo Energisa e que a inauguração está marcada para a próxima quinta-feira, 6. O terceiro ponto é a Orla da Atalaia, cuja decoração foi viabilizada junto ao trade turístico e será inaugurada na sexta-feira, dia 7.

Presenças

Acompanharam a abertura do Natal Iluminado o empresário Albano Franco, o presidente da Celse, Pedro Litsek, o presidente da Energisa, Roberto Carlos Pereira, o superintendente da Fecomércio, Maurício Oliveira, o diretor da Fecomércio e coordenador do Natal Iluminado, Alex Garcez, os vereadores Jason Neto, Antônio Bittencourt, Soneca, Dr. Gonzaga e Juvencio Oliveira, além dos secretários municipais.

Por Tirzah Braga

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA