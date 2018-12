PSICOLOGIA:ESTAGIÁRIOS APRESENTAM PROJETOS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

01/12/18 - 05:41:56

Estudantes do 8º período, as jovens estiveram de janeiro a novembro atuando e aprendendo na maternidade

Construindo laços, esse é o nome do projeto desenvolvido e apresentado na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), pelas estagiárias de Psicologia da UNIT, Adrielly Santos Soares, Bruna Sibaldo Torres de Lira e Edilaine Santos Matos. Todas do 8º período, as jovens estiveram de janeiro a novembro atuando e aprendendo na maternidade.

O grande objetivo do trabalho, segundo elas, foi trabalhar os momentos das mães que estavam internadas na Ala Rosa, visando desvendar seus medos e ansiedades, além dos processos subjetivos relacionados ao momento, proporcionar o fortalecimento do vínculo mãe-bebê junto à ressignificação do momento de internação e da gestação às pacientes internadas na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

A preceptora Kelyane Oliveira de Souza, informou que as atividades propostas foram divididas por semana e antes de iniciá-las, era feito o aquecimento e relaxamento para obter uma melhor adesão ao projeto. “A psicologia está cada vez mais atuante e os profissionais têm valorizado isso. Na MNSL, já existe a prática do psicólogo que permanece agregado a todo processo de cuidado com a saúde. Têm surgido vagas nas maternidades, nos hospitais, nas UTIS, e a tendência é que esse índice aumente”, atentou a psicóloga.

Entendimento

Para a estagiária de psicologia, Edilaine Santos Matos, a prática foi a melhor possível. “Na medida em que fomos trabalhando e fazendo as atividades, tudo fluiu. O foco principal no estágio foi a relação mãe e bebê que pudemos observar e incentivar. Essa é uma demanda observada no primeiro momento do estágio básico I. A ansiedade delas, nesse momento de gestação. A partir daí foi elaborado o projeto para fortalecimento desse vinculo”, esclareceu Edilaine.

A estagiária Bruna Sibaldo Torres de Lira, disse que sua experiência foi muito enriquecedora tanto profissionalmente quanto pessoalmente. “Acho que cresci muito na questão da escuta ao próximo, de acolher a dor do outro, é muito importante ver outras realidades de vida. Eu vejo a MNSL como acolhedora, um lugar realmente voltado para a saúde. A experiência aqui foi a melhor possível”, declarou Bruna.

O servidor Leomax Célio da Silva Santos, que assistiu à apresentação do projeto, comentou que as intervenções feitas com as mães nos leitos, foram maravilhosas. “Foi notável como as mães colocavam seus sentimentos nos quadros que foram as ferramentas de oficinas utilizadas. Fica aqui meus parabéns e desejo sucesso na carreira profissional de cada uma das estagiarias”, ressaltou.

A psicopedagoga institucional e clínica do Núcleo de Educação Permanente, Maria Leoziria Oliveira Passos, disse que os alunos de Psicologia da Unit monitorados pela professora Kelyane, ressaltaram que as dificuldades apresentadas pelas mães são muitas, porque elas não esperavam que algo viesse intercorrer durante o período gestacional. “Disseram que elas criam um vínculo entre as companheiras de leitos dando suporte e fortalecimento para seguir adiante. Os estagiários procuraram ajudá-las trazendo vários tipos de dinâmicas motivacionais para que elas aumentassem a autoestima, minimizando a ansiedade, medo, expectativa, paciência, dor que estavam sentindo”, concluiu.