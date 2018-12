Garibalde: “apoio às mudanças feitas por Belivaldo deve ser unânime”

01/12/18 - 12:55:26

O deputado estadual Garibalde Mendonça, MDB, na manhã deste sábado, 1, comentou sobre a proposta de reforma que será apresentada na próxima segunda-feira, 3, aos parlamentares que fazem a bancada de situação.

Apenas, por ouvir dizer, pois o deputado afirma não ter conhecimento de qualquer conteúdo da reforma, contudo, declara que toda proposta deverá ser apreciada, e não sofrer retoques do Poder Legislativo, por entender que se trata de um planejamento do executivo para sua próxima administração. “Não podemos interferir na estrutura desejada pelo governador, nos compete a fiscalização dos seus atos, logo, não vejo razão para reprovar seu Projeto de reforma quando chegar ao Plenário do legislativo”, enfatizou Garibalde.

O emedebista reconhece a necessidade de redução da máquina estatal para melhorar o fluxo financeiro entre custeio e investimento, possibilitando que o mais breve possível se traga o pagamento dos servidores para dentro mês, além da continuidade dos serviços no seu curso normal sem interrupções.

“Belivaldo é centrado na administração do Estado, já tem identificado as dificuldades, e por isso necessita dessa reforma para melhorar o seu desempenho administrativo pelos próximos quatro anos”, comentou.

Foi com essa linha de raciocínio que o vice-presidente da Assembleia Legislativa falou do que será visto pelos deputados na próxima segunda-feira, quando o Projeto será apresentado pelo próprio governador. Sobre a recepção geral do projeto na Casa, seja situação ou oposição, Garibalde entende que “o apoio às mudanças que serão apresentadas por Belivaldo deve ser unânime”, concluiu.