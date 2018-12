Shopping Jardins funciona em horário especial em dezembro

01/12/18 - 07:01:53

Para oferecer ainda mais conforto e comodidade aos clientes no período de festas de fim de ano, o Shopping Jardins, em Aracaju (SE), funcionará em horário especial a partir do próximo sábado (1º). De 1º a 16 de dezembro, as âncoras e megalojas abrirão, de segunda-feira a sábado (exceto no dia 8 de dezembro), das 9h às 23h e, aos domingos, das 13h às 21h. Demais lojas mantêm o funcionamento, de segunda a sábado (exceto no dia 8 de dezembro), das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h, sendo que as praças de alimentação, restaurantes e atrações de lazer funcionam, aos domingos, das 12h às 22h.

Jardins no feriado

No sábado, 8 de dezembro, data em que Aracaju celebra a sua padroeira Nossa Senhora da Conceição, as praças de alimentação, restaurantes e atrações de lazer abrirão das 12h às 22h; âncoras e megalojas das 13h às 21h; demais lojas e quiosques das 14h às 20h. Cinemark e GBarbosa obedecerão à programação de suas respectivas redes.

Véspera e Natal

De 17 a 22 de dezembro, o Shopping Jardins funcionará até as 23 horas. Âncoras, megalojas e grandes marcas abrirão às 9 horas. Demais lojas, quiosques, praças de alimentação, restaurantes e atrações de lazer, funcionarão das 10h às 23h, sendo facultativa a abertura às 9 horas.

Na véspera do Natal, 24 de dezembro, todo o shopping funcionará das 9h às 18h. Na terça-feira, 25 de dezembro, o restaurante Ferreiro e o Cinemark abrirá de acordo com as suas respectivas redes. Demais restaurantes, praças de alimentação, lojas e quiosques estarão fechados.

Véspera e Réveillon

De 26 a 29 de dezembro, o Shopping Jardins funcionará em seu horário normal. Âncoras e megalojas abrirão das 9h às 22h; praças de alimentação, restaurantes, atrações de lazer e demais lojas e quiosques, das 10h às 22h.

No domingo, 30 de dezembro, âncoras e megalojas abrirão uma hora mais cedo, funcionando das 13h às 21h; praças de alimentação, restaurantes e atrações de lazer, das 12h às 22h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

No último dia do ano, 31 de dezembro, todo o shopping funcionará das 9h às 18h. No dia 1º de janeiro, as praças de alimentação, restaurantes e atrações de lazer abrirão das 12 às 22 horas. Demais lojas e quiosques estarão fechados e o Cinemark e GBarbosa obedecerão à programação de suas respectivas redes.

Período Dias da semana Alimentação e Lazer Âncoras e megalojas Lojas e Quiosques 1 a 16 de dezembro Segunda a sábado 10h às 22h 9h às 23h 10h às 22h Domingo 12h às 22h 13h às 21h 14h às 20h Feriado 8 de dezembro Sábado 12h às 22h 13h às 21h 14h às 20h 17 a 23 de dezembro Segunda a sábado 10h às 23h

Abertura às 9h facultativa 9h às 23h 10h às 23h

Abertura às 9h facultativa Domingo 12h às 22h 13h às 21h 14h às 20h 24 de dezembro Segunda-feira 9h às 18h Feriado 25 de dezembro Terça-feira Fechado

Ferreiro e Cinemark conforme programação das redes Fechado Fechado 26 a 30 de dezembro Quarta a sábado 10h às 22h 9h às 22h 10h às 22h Domingo 12h às 22h 13h às 21h 14h às 20h 31 de dezembro Segunda-feira 9h às 18h 1º de janeiro 2019 Terça-feira 12h às 22h Ferreiro e Cinemark conforme programação das redes Fechado Durante o mês de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2019, o hipermercado GBarbosa funcionará de acordo com horário de sua respectiva rede.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação