PM FLAGRA MULHER COM DROGAS EM BOLSA NA RODOVIÁRIA VELHA

02/12/18 - 07:00:16

No início da noite deste sábado, 1º, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) flagraram Alessandra dos Santos Cavalcante, de 31 anos, com uma bolsa contendo maconha e cocaína, nas imediações do Terminal Luiz Garcia, mais conhecido como Rodoviária Velha.

Com a presença das equipes do Getam no local, Alessandra tentou se esconder entre os ônibus que estavam estacionados no terminal, mas não obteve êxito, e foi flagrada com uma bolsa contendo nove papelotes de substância análoga à maconha, cinco cápsulas com substância análoga à cocaína, R$ 102,00, além de uma faca e um celular.

A mulher suspeita e as drogas foram encaminhadas à Delegacia Plantonista Sul.

Fonte e foto PM