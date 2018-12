ADEMA FARÁ VISTORIA NO MATADOURO DE RIBEIRÓPOLIS

03/12/18 - 16:53:28

Na manhã desta segunda-feira, 3, aconteceu na Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) uma reunião com o objetivo de solucionar a questão do matadouro de Ribeirópolis. Estiveram presentes o presidente do órgão, Gilvan Dias, o prefeito de Ribeirópolis, Antônio Passos, os deputados estaduais, Georgeo Passos e Zezinho Guimarães e os vereadores Vardo de João de Ferreira, Max de Zé de Toinho, Noquinha e Silveira.

A reunião foi tema da fala do deputado Georgeo durante o pequeno expediente da sessão plenária desta segunda. O parlamentar afirmou que ficou acertada uma vistoria que será feita pela Adema. Após isso, será emitido um relatório onde serão indicadas as melhorias necessárias para a reabertura do local em que são abatidos os animais comercializados na região.

Georgeo avalia que as conversas realizadas neste início de semana, se aproximam de um consenso rumo uma solução definitiva para a questão. “Vamos aguardar o relatório. A partir daí, o prefeito Antônio Passos verá o que de mais urgente é necessário ser feito para que o matadouro possa ser reaberto. Afinal, todos entendem a real necessidade de que isso aconteça o mais breve possível”, explicou.

O matadouro foi fechado após decreto do prefeito Antônio Passos publicado no Diário Oficial do último dia 27 de novembro. A justificativa para esta decisão seriam algumas pendências constatadas pela Adema, que solicitou melhorias. Georgeo Passos disse acreditar que o fechamento resultou no possível abate clandestino ao longo dos últimos dias.

“É algo grave e que traz vários problemas, pois reflete na qualidade da carne, na saúde de quem a consome e também na renda das famílias que dependem desse negócio. Por isso, a Prefeitura espera resolver esse impasse o quanto antes, para que marchantes realizem o seu trabalho corretamente, afinal, é melhor que o animal seja abatido com controle e segurança”, finalizou o deputado.

Por Daniel Almeida Soares