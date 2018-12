Antônio dos Santos garante que não vai abandonar a luta em defesa da vida

03/12/18 - 05:30:06

O deputado estadual, Antônio dos Santos (PSC), garante que não vai abandonar sua luta em defesa da vida, da vida e dos princípios cristãos, com o término do seu mandato, em fevereiro do próximo.ano. Pastor Antônio, que tentou e não conseguiu se eleger deputado federal, adiantou que não tem o direito de cruzar os braços, quando se ver alguns segmentos da sociedade se movimentando, por exemplo, para discriminalizar aborto e legalizar o uso da maconha.

“Independente de ter ou não mandato eletivo, como cristãos devemos trabalhar e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para barrar esses projetos nefastos, disse o parlamentar. Na condição de presidente da Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, o parlamentar tem realizado palestras dentro e até fora do Brasil, defendendo suas teses, radicalmente contrárias ao aborto e legalização da maconha. Fez isso também em diversas oportunidades, usando a tribuna da Assembleia Legislativa.