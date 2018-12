Belivaldo se reúne com deputados e diz que enviará PL da reforma essa semana

03/12/18 - 13:08:39

O governador Belivaldo Chagas (PSD) esteve reunido com os deputados estaduais na manhã desta segunda-feira (03) para discutir a reforma administrativa.

Durante a reunião com os deputados estaduais, o governador informou que enviará o projeto da reforma administrativa ainda esta semana para a Assembleia Legislativa. A reunião ocorreu no Palácio de Despachos onde, além do governador, participaram a vice-governadora eleita, Eliane Aquino, secretários estaduais e assessores da área de planejamento e economia.

Assim que foi comunicado pelo governador sobre o envio do PL para a Alese, o presidente Luciano Bispo garantiu que tão logo receba o projeto distribuirá com os parlamentares e agilizará a votação para que aconteça antes do recesso de fim de ano. “Tão logo o projeto chegue na Casa, será distribuído para todos os deputados tomarem conhecimento e discutiremos nas Comissões, e depois será votado no plenário”, disse o presidente da Alese.

Tanto o governador quanto o deputado Luciano Bispo evitaram falar sobre o que teria sido definido quanto a reforma e as informações são de que Belivaldo Chagas dará uma entrevista coletiva para falar sobre o projeto.

Foto: Jadílson Simões

Com informações da assessoria da Alese