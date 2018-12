Ceac itinerante estará nesta semana no município de Japaratuba

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponibiliza nos dias 04, 05 e 06 de dezembro, diversos serviços para os moradores de Japaratuba. A ação faz parte de mais uma edição do Ceac Itinerante.

De acordo com o diretor geral do Ceac Itinerante, Clistenes Dantas, diariamente serão disponibilizadas 230 senhas para serviços de diferentes instituições de interesse público. ‘“O nosso objetivo e levar cidadania e alcançar os públicos que não podem visitar a sede dos órgãos”, afirma.

Clistenes ressalta que durante a ação do Ceac Itinerante a população pode solicitar a emissão da Carteira de Identidade, passe livre do idoso e deficiente, serviços do Detran, Ipesaúde, INSS, entre outros serviços prestados por diversos órgãos públicos.

Os atendimentos ocorrerão na Avenida Rio de Janeiro, s/n, ao lado do estádio de futebol “Tozão”, no Centro da cidade, a partir das 7h.

