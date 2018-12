Confiança apresenta novidades para a temporada no Domingo Azul & Branco

03/12/18 - 09:22:17

A temporada 2019 do Confiança já começou. Na manhã deste domingo no salão do Estádio Sabino Ribeiro, a diretoria proletária realizou o Domingo Azul & Branco. O evento contou com a apresentação do novo elenco, lançamento do novo uniforme, inauguração da nova “Loja do Sabino” e shows com as bandas Samba de Migué e Igor Ativado.

“A torcida do Confiança está bastante satisfeita com os jogadores que trouxemos. Atletas que já passaram pelo clube e têm no histórico acesso e títulos. Investimos também na infraestrutura para recebê-los e com certeza faremos de 2019 um ano de conquista para o Dragão e apara toda essa torcida apaixonada pelo Confiança”, afirmou o presidente Hyago França.

A comissão técnica do Dragão continua com o comando do técnico Betinho, o coordenador técnico Geraldo Moreira e os auxiliares Bibi e Adilson. Em 2019, o Confiança vai disputar o Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste e a Série C do Brasileirão.

“Montamos uma boa equipe, um time com perfil muito competitivo. É isso que pretendemos para o Confiança em 2019. Também vamos acompanhar o dia a dia dos trabalhos da base, que está em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos monitorar alguns atletas e conversar com o Edmilson e com toda a comissão para subir alguns atletas depois da Copinha”, disse o técnico Betinho.

Entre jogadores jovens e veteranos, o time azulino apresentou 26 nomes. Alguns irão vestir a camisa azulina novamente após algumas temporadas longe do Dragão como é o caso do atacante Leandro Kível, o zagueiro João Paulo e o lateral esquerdo Altemar.

“Eu tenho muita vontade de vencer, muitos sonhos, muita vontade de ser artilheiro novamente aqui, essa é uma das minhas metas e, lógico, vou depender muito dos meus companheiros e eles também vão depender de mim em alguns momentos. A união do grupo vai fazer o artilheiro, os melhores defensores, mas isso não é uma meta que eu coloco à frente do clube. Estou muito motivado para mais uma temporada com a camisa do Confiança”, destaca o atacante Leandro Kível.

Nesta segunda-feira, o grupo se apresenta no Sabino Ribeiro para o início das avaliações físicas para a nova temporada.

Confira a lista do novo elenco do Confiança:

Goleiros: Genivaldo, Jean e Ismael

Zagueiros: Vinicius Simon, João Victor e João Paulo

Laterais: Ângelo (D), Marcelinho (D), Altemar (E) e Radar (E).

Volantes: Jardel, Flávio, Negretti e Pablo

Meias: Júnior Timbó, Ítalo, Rafael Villa, Bruninho e Jonatas

Atacantes: Romarinho, Gustavinho, Tito,

Leandro Kível, Vander, Ruan e Robério

Total: 26 atletas

Comissão Técnica

Betinho – Técnico

Geraldo Moreira – Coordenador Técnico

Bibi – Auxiliar Técnico

Adilson – Auxiliar Técnico

Rodolfo Mancha – Fisiologista

Marcinho – Preparador Físico

Moisés – Preparador de goleiro

Cley Albuquerque – Gerente de futebol

Dr. Francis – Médico

Emanuel – Fisioterapeuta

Eraldinho – Massoterapeuta

Siriba – Auxiliar de massoterapeuta

Betinho – Mordomo

Ivan – Auxiliar de mordomo

Fonte FM assessoria