Defesa Civil Estadual participa de capacitação técnica em Fogos de Artifício

03/12/18 - 13:26:32

Na última semana, membros do Departamento Estadual de Proteção de Defesa Civil da Secretaria Estadual de Inclusão Social (Depec/Seidh) participaram do curso de Capacitação Técnica em Fogos de Artifício, Blaster, promovido pelo Corpo de Bombeiros de Sergipe (CBMSE), Exército e Sindicato dos Fabricantes de Pirotécnicos no Estado de Minas Gerais (SINDIEMG).

O curso teve como objetivo capacitar os profissionais da segurança pública e apresentar os riscos referentes ao transporte, estoque, comercialização e manuseio de fogos de artifício. Além disso, a iniciativa focou as legislações específicas para padronizar as ações dos órgãos envolvidos nos eventos que atuem com fogos.

O engenheiro da Defesa Civil Estadual, Alex de Carvalho, explicou como a instituição pode ajudar a população com os ensinamentos que foram disponibilizados no curso. “Podemos atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros no sentido de orientar as pessoas sobre a prevenção e a fiscalização, principalmente em casas de comércio clandestino, caso haja uma explosão. A Defesa Civil também pode atuar em isolamento de edificações, na vistoria de shows pirotécnicos para ter ciência se está tudo nos parâmetros de segurança, principalmente relacionado à distância regulamentar entre os fogos e as pessoas”, explicou.

Para Edivaldo Santos, agente da Defesa Civil, o curso foi de grande importância para agregar no trabalho desenvolvido pela equipe. “São grandes as demandas que surgem na Defesa Civil e essas capacitações só colaboram. Através desse curso, tivemos fundamentações teóricas e práticas que irão nos embasar na regulamentação do uso e acesso desses produtos de artifício, além de reconhecer riscos relacionados ao estoque, transporte e manuseio de explosivos”, afirmou o agente, ressaltando que a capacitação contou com atividades teóricas, práticas e simulações de explosões.

Fonte e foto assessoria