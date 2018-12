DOIS JOVENS DE 16 E 18 ANOS MORREM AFOGADOS NO INTERIOR

03/12/18 - 08:43:39

Primeiro caso foi registrado na tarde de sábado (01) em um tanque localizado no povoado Caraíbas no município de Itabaiana. As informações são de que Gabriel de Souza Ferreira, 16 anos, se afogou e morreu quando nadava no tanque. Um amigo que estava em sua companhia tentou salva-lo mas não conseguiu e o jovem acabou morrendo.

O segundo afogamento aconteceu no rio Piauítinga, na região do Povoado Bomfim, em Itabaiana. Franciel Santos Costa, 18 anos, estava em companhia dos pais e tentava atravessar o rio nadando, porém não conseguiu e acabou se afogando.

Os corpos dos dois jovens foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).