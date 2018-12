FINAL DE SEMANA: IML RECOLHE 25 CORPOS; MAIORIA HOMICÍDIOS

03/12/18 - 09:52:35

Mais um final de semana com muita movimentação no Instituto Médico Legal de Sergipe (IML). Da sexta-feira (30) até a manhã desta segunda-feira (03) foram recolhidos 25 corpos, sendo a maioria por motes violentas.

Foram registrados a entrada de corpos vitima de acidente de trânsito, mortes por afogamentos, homicídios, além de quedas de motos.

Veja a relação dos corpos que deram entrada no IML

Carlos Vinícius Vieira Santos, 23 anos, corpo recolhido no Hospital Universitário de Lagarto, morte violenta por arma de fogo;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, em Nossa Senhora do Socorro;

Gicélio Lima dos Santos, 33 anos, vítima de acidente de trânsito (colisão entre veículos), no Povoado Cruzinha, Estrada da Barragem em Campo do Brito;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por ama de fogo, no Loteamento Itacanema, Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro;

Carmelita Almeida Sales, 79 anos, faleceu no Hospital Primavera, vítima de queda da própria altura sofrida no Bairro Luzia em Aracaju;

José Carlos do Nascimento, 40 anos, vítima de queda de moto, no Povoado Lagoa do Rancho em Itabi;

Daniel Lucas Souza dos Santos, 19 anos, vítima de acidente de trânsito (colisão entre veículos), na Rodovia SE-240, Povoado Sapé em Santo Amaro das Brotas;

Mizael Messias dos Anjos, 44 anos, vítima de acidente de trânsito (colisão entre veículos), na Rodovia SE-240, Povoado Sapé em Santo Amaro das Brotas;

Gabriel de Souza Ferreira, 16 anos, vítima de afogamento, no Povoado Caraíbas em Itabaiana;

Franciel Santos Costa, 18 anos, vítima de afogamento, no Bairro Bonfim em Estância;

Mikaell Alcides Batista, 28 anos, morte violenta por arma branca, na Avenida Brasil, Bairro Novo Paraíso em Aracaju;

José Ailton Bispo de Oliveira, 38 anos, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Rita Cacete em São Cristóvão;

Vandeval dos Santos Souza, 35 anos, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Rita Cacete em São Cristóvão;

Elenuzia Roque da Silva, 54 anos, faleceu no Hospital de Cirurgia, vítima de queda da própria altura, ocorrida no município de Amparo de São Francisco;

Jeferson Bruno da Conceição Costa, 18 anos, morte violenta por arma de fogo, em confronto policial, na Avenida Euclides Figueiredo, Bairro Porto Dantas em Aracaju;

Antônio Leite da Silva Neto, 17 anos, morte violenta por arma de fogo, em confronto policial, na Avenida Euclides Figueiredo, Bairro Porto Dantas em Aracaju;

Amilton da Silva Santos, 31 anos, vítima de soterramento, na Avenida Marechal Rondon, Bairro Capucho em Aracaju;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido na Avenida Coletora “A”, Conjunto Fernando Collor em Nossa Senhora do Socorro;

Cosme José dos Santos, 56 anos, vítima de queda da própria altura, no município de Lagarto;

Maciel dos Santos Nascimento, 18 anos, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Tapera em Lagarto;

Jhon Lennon dos Santos Rosa, 22 anos, morte violenta por arma de fogo, em Tomar do Geru;

Adeildo Porfírio da Silva, 62 anos, morte violenta por arma de fogo, em confronto com a polícia, no município de Canindé de São Francisco;

Carlos Daniel Ferreira da Silva, 26 anos, morte violenta por arma de fogo, em confronto com a polícia, no município de Canindé de São Francisco;

Maciel Ramos Barreto, 33 anos, morte violenta por arma de fogo, em Maruim;

Xincun Che, 48 anos, corpo recolhido na Rua Antônio Dória, Bairro Jabotiana em Aracaju, causa morte a esclarecer;

Michel Geovany Vieira dos Santos, morte violenta por arma de fogo, em confronto policial, na Avenida Euclides Figueiredo, Bairro Porto Dantas em Aracaju;

Matheus Rocha dos Santos, 18 anos, morte violenta por arma de fogo, em confronto policial, na Avenida Euclides Figueiredo, Bairro Porto Dantas em Aracaju.

As informações são do Portal de Notícias Edelson Freitas