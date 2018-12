‘Fundat nas Empresas’ amplia o recrutamento de pessoas ao mercado de trabalho

03/12/18 - 12:37:48

Além de oferecer capacitações que visam qualificar profissionalmente a população aracajuana em diversas áreas, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), através da oferta do serviço ‘Fundat nas Empresas’, facilita o encaminhamento dos cidadãos às oportunidades profissionais disponibilizadas pelas 190 empresas contratantes, que atualmente são parceiras da Fundação.

Graças ao trabalho desenvolvido pela Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo (Direc) da Fundat, através da Agência do Trabalhador, em 2017 e 2018, foram captadas 2.547 vagas de emprego, resultando no encaminhamento de cerca de 6.800 pessoas aos processos seletivos para vários segmentos do mercado, como hotelaria, comércio e serviços, transporte, setor alimentício, administrativo, industrial e etc.

Atuando desta forma, a Fundat abre um leque ainda maior de acesso aos seus serviços, possibilitando aos cidadãos, além do cadastro de currículo, orientação profissional para entrevistas de emprego e encaminhamento ao mercado de trabalho. Já para as empresas contratantes, é oferecido gratuitamente um suporte para a realização de processos seletivos, através da execução de triagens feitas com os candidatos às vagas de emprego, disponibilização de salas para a realização de seleções, seminários e palestras, juntamente com a divulgação de vagas por meio das redes sociais da Fundação, do site oficial da Prefeitura de Aracaju e da imprensa.

De acordo com o presidente interino da Fundat, Jorge Araujo Filho, é através deste serviço que a Fundação consegue alcançar cada vez mais o objetivo de diminuir os índices de desemprego da população aracajuana, contribuindo para a movimentação do mercado de trabalho. “O principal foco do Fundat nas Empresas é promover uma busca ativa por captação de mais vagas de emprego, com o intuito de atingir empresas de diversos setores, proporcionando a elas serviços de recrutamento profissional de forma gratuita. Dessa forma, atenderemos vários perfis profissionais e continuaremos gerando mais oportunidades para os cidadãos e oferecendo mão de obra qualificada”, explica o presidente interino.

Resultado satisfatório

Para a auxiliar administrativa do departamento de pessoal da Clínica Viver, Ivanilde Pereira, a procura da Fundat à empresa foi de grande valia não só por facilitar o processo seletivo dos funcionários, mas também por contribuir para a contratação direta de profissionais. “Temos parceria coma Fundat desde setembro deste ano e, através dela, alguns profissionais foram selecionados e a nossa equipe fez o teste com os candidatos. Sete deles fizeram uma entrevista com a gente e todos os sete foram contratados”, afirma.

Segundo Ivanilde, a empresa já visa uma futura ampliação e, com isso, deseja contar com o apoio da Agência do Trabalhador para conseguir selecionar ainda mais pessoas. “Nós gostamos muito do serviço, os profissionais que vieram de lá são muito qualificados e se encaixaram no perfil que a empresa necessita. É muito bom esse trabalho que a Fundat realiza, porque facilita a busca das empresas por profissionais capacitados. uma equipe especializada que faz essa pré-seleção para nós, facilita o nosso trabalho. Todo o processo fica bem mais rápido”, completa a auxiliar administrativa.

Já para Melissa Rocha, o processo foi um pouco diferente. Isso porque foi ela quem procurou a Fundação, com o objetivo de solicitar a pré-seleção de pessoas para atuarem em seu novo empreendimento. “Já tive uma cafeteria em Salvador e quando vim para Aracaju, busquei alguma coisa na área do empreendedorismo também. Como sou de fora, eu não tinha muito conhecimento para recrutar pessoas, não tinha indicações ou conhecidos. Então busquei a Fundat, que possui o banco de currículos. Solicitei o perfil das pessoas que eu queria, fiz o processo seletivo, e estou com uma equipe de quatro pessoas que foram selecionadas através da Fundat. Isso foi fundamental para mim, porque agilizou o processo”, destaca a empresária, proprietária de uma cafeteria, localizada na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Mais oportunidades

Um dos colaboradores contratados por Melissa é Cristian Sales, de 20 anos. O jovem ressaltou a satisfação em contar com um órgão que promove um encaminhamento mais simplificado ao mercado de trabalho. “Já tinha cadastro na Fundat e sempre atualizava as minhas informações, adicionando experiências profissionais, até que houve a oportunidade de ser chamado para uma seleção. Agradeço pela oportunidade de sido encaminhado e poder mostrar um pouco do meu trabalho. Agora, estamos aqui dando o nosso melhor”, conta Cristian, entusiasmado com o novo emprego.

Por Alana Karolina Gois