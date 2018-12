Macacos hidráulicos levantam viaduto que cedeu em São Paulo

O prefeito Bruno Covas disse que, com a conclusão da elevação, será possível avaliar, num prazo de 15 dias, qual o tipo de obra de engenharia necessária para a recuperação do viaduto. Segundo ele, o trabalho com os macacos hidráulicos, que começou na manhã de ontem, contou com 2 mil funcionários por hora.

“Hoje, a gente descarta em 100% a hipótese de demolição do viaduto. Com o resultado que a gente teve aqui do macaqueamento, a gente já consegue prever isso. Essa ainda era uma hipótese que a gente levava em consideração, o que significaria mais prazo para fazer a demolição e a construção de um novo viaduto”, declarou.

CPTM

Por causa da realização dos testes para a elevação do viaduto, a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficou ontem (1º) sem operar entre as estações Villa Lobos-Jaguaré e Cidade Universitária. Hoje, com a conclusão antecipada das obras, a linha foi normalizada às 15h30.

Foto Rovena Rosa/Agencia Brasil