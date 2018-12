NATAL ILUMINADO TRAZ BRILHO DAS LUZES PARA CIDADE DE ARACAJU

03/12/18 - 12:28:17

O segundo ano projeto Natal Iluminado, desenvolvido pela Fecomércio, começou com o acendimento das mais de 400 mil luzes da decoração especial natalina no centro de Aracaju, na noite de sexta-feira (30/11), em uma cerimônia que emocionou as mais de mil pessoas presentes na praça Fausto Cardoso. A iluminação decorativa foi acesa pelo presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira e pelos presidentes da Celse, Pedro Litsek, e Roberto Currais, da Energisa.

A cerimônia de acendimento foi feita após a chegada do Papai Noel, que atravessou o Centro Comercial de Aracaju, junto com o presidente da Fecomércio e a entrega da chave da cidade para o bom velhinho, feita pelo prefeito. Em seguida, o público fez a contagem regressiva que culminou com a exibição da bela iluminação projetada para ornamentar a praça. Com grande surpresa, o público admirava a iluminação da praça, árvores, peças decorativas, na praça Fausto Cardoso e de todo o calçadão da rua João Pessoa, com duas imponentes árvores de natal, além da decoração da Ponte do Imperador.

O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, comemorou a realização da segunda edição do Natal Iluminado. Destacando que o projeto é um presente para a população.

“Eu fico muito feliz ao saber que a população gostou da edição passada no Natal Iluminado no ano passado. Tanto que isso nos desafiou a fazer um projeto de iluminação ainda melhor e mais belo para este ano. Vivemos um momento mágico ao acender essas 400 mil luzes nesse belo cartão postal de nossa cidade. É um momento de muita alegria, felicidade é o resultado de muito esforço da Fecomércio, da Energisa, da Celse, das entidades de classe empresariais, da Prefeitura de Aracaju. Temos a representação do espírito do natal nessa linda decoração e na programação artística e cultural especial para nosso povo. Esse é o presente da Fecomércio para o povo de Aracaju”.

Os patrocinadores do Natal Iluminado também celebraram o novo cartão postal especial da capital sergipana, valorizando a atuação das empresas no aspecto responsabilidade social.

“Nosso objetivo é confraternizar com o povo, com as famílias sergipanas, trazendo nossa contribuição para o Natal Iluminado, fazendo um natal mais feliz em nossa cidade. A participação da Energisa é um presente para o povo de Aracaju, dar mais alegria no natal do povo de nossa cidade. Essa é nossa forma de retribuir a Sergipe”, afirmou o presidente da Energisa, Roberto Currais.

“Participar do Natal Iluminado é muito importante para a Celse, pois é uma maneira de retribuir ao povo sergipano o carinho e a forma como fomos recebidos no estado. Estamos tendo a oportunidade de participar da vida da comunidade e participar do Natal Iluminado é uma maneira de retribuir isso para o povo de Sergipe. Nós chegamos aqui, mas a Celse é uma empresa sergipana e temos orgulho de participar de ações como essa”, disse o presidente da Celse, Pedro Litsek.

Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, valorizou a atuação do poder público com a iniciativa privada, para a realização do Natal Iluminado 2018.

“Essa é uma parceria que deu certo entre a Prefeitura de Aracaju, a Fecomércio, a Celse e a Energisa, que juntos proporcionam a transformação da cidade no mês de dezembro, com a criação do Natal Iluminado. Um momento importante para a cidade, para os nossos turistas, população e consumidores de nosso comércio. Transformar Aracaju nesse período num polo e atração turística é importante para que façamos nossa cidade entrar no clima de fraternidade, de humanidade e solidariedade. E para isso, nada melhor que uma parceria como essa com a Fecomércio. Sem a participação dos empresários, da iniciativa privada, essa festa não seria possível para a cidade de Aracaju”.

Admirada com o projeto de iluminação do Natal Iluminado, a comerciária Ana Carla Santos, presenciou o acendimento das luzes e passeou com os filhos na praça e no calçadão, onde tirou fotos com a família.

“Estive aqui no ano passado várias vezes e nesse ano, vim participar do acendimento com meus filhos, que estão adorando a decoração de natal. Nesse ano está tudo mais bonito que no ano passado. Fiquei muito feliz em ver a beleza da praça e do calçadão, estão muito lindos. Já tirei muitas fotos com as crianças e vou voltar mais vezes quando puder, porque vale a pena ficar na praça e curtir esse ambiente maravilhoso”, disse a comerciária.

A programação de abertura do Natal Iluminado 2018 contou com a presença da banda da Polícia Militar e com o show do cantor Ewerton Melo, dando mais animação à programação.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria