Prefeitura atuará em regime de mutirão para receber documentação do PSS da Educação

03/12/18 - 15:04:56

No próximo final de semana, dias 8 (sábado) e 9 (domingo), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), atuará em regime de mutirão, nos turnos da manhã e tarde, para recepcionar a documentação dos candidatos inscritos no PSS da Educação , conforme previsto no cronograma constante do respectivo edital. As inscrições serão encerradas às 23h59 desta segunda-feira, 3.

De acordo com o secretário da Seplog, Augusto Fábio Oliveira, a exemplo do que já foi realizado outras vezes em processos seletivos, será estabelecida uma logística de entrega de documentos seguindo a ordem de classificação e estabelecendo os turnos para entrega dos respectivos candidatos entre manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h), conforme a pontuação que será publicada no resultado preliminar, a ser divulgada nesta terça-feira, 4 de dezembro”, explicou.

Essa medida visa minimizar os riscos de aglomeração e tumulto na entrega da documentação dos milhares de candidatos que são esperados. A entrega da documentação (nos horários especificados) deverá ser realizada no Centro Administrativo Prefeito José Aloísio de Campos, à rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva (em frente à Petrobras da rua Acre).

Fonte e foto assessoria