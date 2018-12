Samuel: não se pode admitir que policiais trabalhem em local insalubre

O deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública, Capitão Samuel Alves Barreto, lamentou e criticou o fato de policiais militares e civis estarem trabalhando na delegacia do município de Pedrinhas sem condições dignas para exercerem o seu trabalho.

A denúncia que foi veiculada pelo blog Espaço Militar (http://www.espacomilitar.com/2018/12/delegacia-de-pedrinhas-continua-numa.html) e que repercutiu também no blog do jornalista Cláudio Nunes, mostrou a delegacia de Pedrilhas totalmente deteriorada, com diversos problemas, tais como, paredes com diversas infiltrações e mofos, fiações expostas, colchões de péssima qualidade, falta de cama para os policiais que têm que colocar os colchões no chão, veículo e diversas motos apreendidas e guardas de forma precária, grades tomadas de ferrugem, portas totalmente deterioradas, mobiliário velho, fiação exposta e em péssimo estado, instalação hidráulica precária, falta de armários, dentre outros problemas detectados.

“Não se pode admitir que policiais trabalhem em um local degradante e totalmente insalubre como ocorre na delegacia de Pedrinhas. Irei cobrar do governo uma solução para o problema, pois não se pode permitir que se trabalhe em uma situação tão degradante”, salientou o parlamentar.

Matéria do blog Espaço Militar