Sebrae promove I Mostra Sabores e Saberes de Sergipe

03/12/18 - 09:16:07

Oito comunidades tradicionais participam da Mostra Sabores e Saberes de Sergipe, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de dezembro, no Oceanário do Projeto Tamar, localizado na orla de Aracaju. A iniciativa é do Sebrae Sergipe, através do Projeto Negócios em Economia Criativa, com o propósito de valorizar a culinária típica das comunidades tradicionais de Sergipe, além de estimular a criação de novas receitas de pratos principais, entradas, acompanhamentos, sobremesas e temperos com ingredientes regionais em parceria com Chefs de Aracaju, colocando em evidência os saberes dos povos ancestrais que se perpetuam através da tradição passada de geração em geração em todo o estado sergipano.

“As comunidades tradicionais sergipanas possuem imensa riqueza cultural e gastronômica, preservando modos de fazer com simplicidade e rituais que muitas vezes mobilizam toda a família. Num mundo globalizado, onde as tecnologias avançam modificando e diminuindo distâncias geográficas, contraditoriamente nos vemos perdendo a simplicidade e a beleza da nossa essência. A Mostra Sabores e Saberes de Sergipe pretende trazer ao público a importância de valorizarmos a nossa memória gustativa, através do resgate dos saberes da culinária ancestral,” observa Júlia Vasconcelos, gerente da Unidade de Relações Institucionais do Sebrae.

Participam da Mostra as comunidades tradicionais Mussuca e Filhos de Obá (comunidade quilombola e de terreiro de Laranjeiras), Mocambo e Índios Xocós (comunidade quilombola e indígena de Porto da Folha), Maloca (comunidade quilombola de Aracaju e o único quilombo urbano reconhecido no país), Doceiras do Povoado Cabrita (São Cristóvão), Associação das Marisqueiras e Associação das Catadoras de Mangaba da Ribuleirinha (Estância), além dos artesanatos, pães caseiros, doces, geleias de Pacatuba, Propriá, Brejo Grande, Neópolis, Santana do São Francisco e Estância. “A Mostra será aberta ao público em geral, que poderá consumir os pratos regionais a preços promocionais, das 16h00 às 22h00, desfrutando de apresentações culturais e boa música”, acrescenta Júlia Vasconcelos.

Durante a Mostra acontecerão palestras, rodas de conversa e aulas show em espaço reservado dentro do próprio Oceanário.

Dan Duarte (Dona Divina), Fernando Fraga, François Ozanne, Gui Fontes (Singela Cozinha), Luciano Moreira, Roberta Nascimento (La Vecchia), Seichelle Barboza (Seu Sergipe), Suellen Lima (Mostarda Bistrô), Tâmara Cavalcante e Yasmim Rosendo são os Chefs sergipanos que apadrinham as comunidades tradicionais, auxiliando na apresentação dos pratos típicos e na criação de novas receitas, sem perder a essência dos seus ingredientes. Já os Chefes convidados de outros estados são Danielle Dahoui, Lui Veronese, Mauricio Maia e Junior Ayoub.

O projeto da Mostra tem como inspiração o projeto “Da Semente ao Sorriso” do Chef maranhense Junior Ayoub, que ministrará uma aula show durante o evento, além de ser peça fundamental para a construção desta proposta.

Apoiam o projeto, Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), Fecomércio – SESC/SENAC, Oceanário do projeto Tamar, Curso de Gastronomia da Universidade Tiradentes (Unit), Casa São Francisco, Cachaça Xingó e Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT).

Por Osanilde Oliveira

Foto assessoria