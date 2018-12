Sejesp realiza Taça Cidade de Aracaju de Beach Soccer

03/12/18 - 16:27:57

Começa nesta terça-feira, 4, a Taça Cidade de Aracaju de Beach Soccer Feminino. As dez equipes com idade livre se enfrentarão ao longo de 19 disputas no Campo de areia da Praça da Juventude, no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. A competição, realizada pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), faz parte do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Para o secretário Jorge Araujo Filho, o intuito é promover o esporte em suas distintas modalidades e incentivar a prática de hábitos saudáveis aos jovens aracajuanos. “São aproximadamente 120 atletas envolvidos, e é uma meta fomentar o esporte em todos os segmentos, então, é isso que estamos fazendo. É um compromisso que temos com o município de fomentar mais uma prática esportiva”, disse o coordenador de Esportes de Inclusão da Sejesp, Luiz Carlos Bossa Nova.

Com muita garra, a equipe do Palermo vem focada para mais uma edição. De acordo com o técnico Dilton Luiz, a competição oportuniza espaço para o futebol feminino. “Nós já participamos da Taça de Futsal promovida pela Sejesp e sabemos da qualidade. Toda a secretaria faz uma competição brilhante, como foi visto anteriormente. Estamos treinando há um mês. O Palermo chegou às quartas de final no ano passado e pretendemos lutar para avançar ainda mais, e quem sabe até o título. Infelizmente, não só no estado como no país, não temos a importância devida ao futebol feminino. A gente precisa ter mais espaço para mulher. E toda secretaria sempre tenta trazer competições no esporte feminino, precisamos desse incentivo”, reforçou.

A presidente e capitã do time União, Anne dos Santos, está ansiosa para o início dos jogos. Segundo ela, a equipe vem se preparando para mostrar um bom desempenho. “Por já conhecer a competição e os organizadores, as expectativas são as melhores possíveis. Estamos treinando forte para chegar com um bom preparo físico e uma tática diferente para cada jogo. A competição é de extrema importância para nossa equipe, já que é um passaporte para o brasileiro, onde poderemos, mais uma vez, representar o estado, como fizemos na Paraíba e trouxemos um ótimo resultado, dando, assim, mais incentivo para o apoio à categoria feminina”, destacou.

Os jogos acontecem até o dia 8 de dezembro. Ao final do campeonato, serão premiadas com medalhas e troféus as primeiras colocações, além de medalhas para a melhor artilheira, melhor goleira e melhor atleta.

Fonte e foto assessoria