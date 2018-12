Alunos da UNINASSAU Aracaju levam brinquedos para crianças no HU

04/12/18 - 10:19:12

A visita é promovida pelos cursos de psicologia, serviço social e pedagogia

Objetivo é levar alegria para as crianças internadas no Hospital Universitário

Por: Suzy Guimarães

No próximo dia 10, a partir das 14h, os alunos dos cursos de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia da UNINASSAU Aracaju estarão visitando a ala de Pediatria do Hospital Universitário (HU), levando brinquedos para as crianças. O evento é organizado pela professora de Psicologia, Cintia Athayde.

Para ela, as doações são frutos de uma corrente do bem que visa arrecadar os presentes por meio de doações para que as crianças internadas na unidade fiquem mais felizes. “Desejamos fazer um trabalho sério de responsabilidade social que venha beneficiar os pacientes de forma geral. Queremos arrecadar brinquedos o Hospital e instituições de caridade, promovendo assim, a solidariedade”, explica Cintia.

Ainda segundo Cintia, o evento é de grande importância para os alunos que terão a oportunidade interagir com as crianças internadas naquele hospital, levando apoio e solidariedade. “Vamos tentar alegrar as pessoas desses dois locais. O hospital não é um lugar de alegria, principalmente para as crianças”, ressalta.

O diretor da unidade Yuri Neiman afirma que a UNINASSAU busca realizar trabalhos de responsabilidade social. “É importante oferecer benefícios a sociedade e aprendizado prático aos alunos”, frisa.

A coordenação do evento é da professora Ana Luiza Melo, responsável pelos curso de Psicologia e Serviço Social da UNINASSAU Aracaju.

Foto assessoria