Assembleia concede Medalha do Mérito Parlamentar ao cardiologista Dr. Sousa

04/12/18 - 06:04:21

Atendendo a uma indicação do deputado estadual Luciano Bispo (MDB), a Assembleia Legislativa concedeu no final da tarde dessa segunda-feira (3), em solenidade bastante concorrida, a Medalha do Mérito Parlamentar para o cardiologista Antônio Carlos Sobral Sousa (Dr. Sousa). Diversas autoridades, amigos e familiares do homenageado foram prestigiar a solenidade, como os ex-governadores Albano Franco e Jackson Barreto.

Em nome do autor da indicação, o deputado Georgeo Passos (REDE) fez a leitura do discurso, valorando os êxitos do cardiologista. “Este prestígio que lhe conferimos e acima de tudo um reconhecimento pelos seus valorosos 39 anos de formação, desde que se graduou em 1979 no curso de Medicina pela Universidade Federal de Sergipe”, destacou o parlamentar, acrescentando que o homenageado tem formação diferenciada e humanista.

Mais adiante, o deputado tratou de exemplificar um pouco da trajetória profissional do homenageado, enfatizando que ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, tendo feito um internato em uma Universidade nos Estados Unidos e, em seguida, fez residência em Clínica Médica, no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, e em cardiologia no Instituto Dante Pazanesse de Cardiologia.

Dr. Souza formou-se doutor em Medicina pela USP e é membro do Colégio Americano de Medicina, além de ser vice-chefe do departamento do curso da UFS e coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa da Fundação São Lucas de Aracaju, focado na pesquisa em ecocardiografia, doença coronariana, cardiogeriatria, síndrome metabólica, fatores de risco e incompetência cronotrópica.

“O homenageado relata também a necessidade do profissional da medicina ter um olhar mais humanizado no atendimento com o paciente, não apenas observando o resultado de um exame. Reitero a grande personalidade que é Dr. Sousa e toda sua trajetória de vida, que merece ser reconhecida e lembrada por todos os sergipanos”, completou Georgeo Passos, encerrando o discurso feito pelo presidente da Casa, Luciano Bispo.

Dr. Sousa

Recebida a Comenda no plenário da Alese, Dr. Sousa disse não poder esconder a emoção que o envolvia e as vibrações do seu “coração irrequieto”. “Hoje não falo de corpo, falo de alma! Porque somente ela pode exprimir os sentimentos mais profundos de amor, de agradecimento, de gratidão e de respeito que o ser humano pode ter”, disse, acrescentando que “é motivo de rara felicidade e justificado orgulho, receber mais alta Comenda do Legislativo, que foi outorgado pelo presidente Luciano Bispo”.

Em seguida, Dr. Sousa confessou que não se julga merecedor da honraria, mas “a recebo com humildade e como um galardão laconicamente recompensador para quem dedicou parte substancial de sua existência, a serviço da pesquisa, da docência e, sobretudo, da assistência a enfermos de seu Estado. Admito que estou vivenciando um dos momentos inesquecíveis da minha vida, pelo inestimável significado desta honraria conferida de maneira despretensiosa, espontânea e criteriosa”, completou.

Presenças

Diversas autoridades prestigiaram a solenidade como os conselheiros do Tribunal de Contas, Carlos Pinna e Susana Azevedo; os desembargadores Osório de Araújo Ramos, Cláudio Déda e Elvira Maria de Almeida; o presidente da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), José Aderval Aragão; o ex-deputado federal José Carlos Machado; e o presidente da Academia Sergipana de Letras, José Anderson Nascimento; o secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, esteve representando o governador Belivaldo Chagas no ato.

Por Habacuque Villacorte

Foto: César de Oliveira