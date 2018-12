Deputado Samuel comemora Batalhão da Restauração no Mãos Amigas

04/12/18 - 12:42:28

O deputado Samuel Barreto (PSC), comemorou nesta terça-feira, 4, a participação do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos ‘Batalhão da Restauração’ (instituição criada pelo parlamentar), na 13ª edição do Projeto Mãos Amigas, idealizado pela TV Sergipe.

O evento foi realizado no último sábado, 1º de dezembro no Parque da Sementeira reunindo representantes de 30 instituições que fizeram a exposição dos seus trabalhos no sentido de conquistar a solidariedade da população.

“É muito importante participar do Projeto Mãos Amigas e como a nossa instituição é filantrópica, dependemos da colaboração de toda a sociedade sergipana quanto às doações. Atualmente cuidamos de 60 homens e vamos aumentar o nosso projeto, com a participação de receber mulheres e menores de idade”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza

Foto: Divulgação Facebook do parlamentar