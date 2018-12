EDUCAÇÃO: GOVERNO PODE FIRMAR CONVÊNIO E OFERTAR DESCONTOS AOS SERVIDORES

04/12/18 - 16:39:27

Governo poderá firmar convênio com instituição de ensino superior e ofertar 50% de descontos para servidores

O intuito do convênio é oferecer 50% de bolsa durante todo o curso para funcionários públicos ativos e inativos e seus dependentes, além de cargos comissionados

Servidores ativos, inativos, comissionados e seus dependentes poderão ter desconto de 50% nos cursos da Faculdade Estácio de Sergipe. A proposta de convênio foi apresentada pelo diretor Regional Nordeste da Estácio, Elísio Alcântara Neto, ao secretário de Estado da Casa Civil, José Carlos Felizola, na manhã desta terça-feira (04).

De acordo com Elísio Alcântara Neto, a bolsa serve para os cursos presenciais, à distância e pós-graduação. “Um ótimo benefício para a qualificação do funcionalismo público, porque ele consegue entrar na faculdade pagando metade do preço durante o curso todo. A outra coisa é que a gente consegue fazer vestibulares específicos, de acordo com a conveniência dos funcionários”, explicou.

Ainda segundo o diretor, a Estácio já tem convênios com outros governos e instituições. A parceria proposta ao Governo de Sergipe será apresentada ao governador Belivaldo Chagas para avaliação. A expectativa do grupo educacional é ajustar o convênio ainda este ano.

“A proposta foi muito bem aceita pelo secretário. Agora, a gente vai trazer a minuta, dar seguimento aos detalhes para finalizar ainda este ano. Vai depender dos trâmites do governo, mas acredito que iremos viabilizar ainda este ano. Todos que quiserem estudar, nós temos como acomodar. Sabemos que é um sonho de todo brasileiro ter o seu diploma universitário e, às vezes, a pessoa posterga. Agora, estamos dando essa facilidade, oferecendo desconto em 50% da mensalidade”, destacou.

Estácio

A Faculdade Estácio de Sergipe é uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil, com 92 campi presenciais, 400 polos de educação à distância. Ela está presente em todos os estados brasileiros. Em 2019, a Faculdade completará 50 anos. Em Aracaju, possui 18 cursos presenciais, 33 cursos à distância e mais de 40 cursos de pós-graduação.

ASN