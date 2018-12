Mesmo do mesmo

04/12/18 - 07:50:34

Os deputados estaduais ouviram, ontem, do governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD) o mesmo apelo feito a eles pelos ex-governadores Marcelo Déda (PT) e Jackson Barreto (MDB): apoio para aprovar o projeto de reforma administrativa do estado. As medidas apresentadas agora, com o fito de reduzir as despesas e aumentar a receita, são praticamente idênticas às elaboradas por Déda e JB. Entre elas, estão a fusão e redução do número de secretarias e a exoneração de parte dos mais de 3 mil comissionados. Também prevê cortes de gastos com telefones, diárias e outras cositas más. Como é sabido por todos, as reforma administrativas feitas por Déda e Jackson não deram em nada, tanto é que o estado continua em petição de miséria. Mesmo sendo praticamente igual aos projetos do petista e do emedebista, os sergipanos torcem para que a proposta de Belivaldo consiga tirar Sergipe do atoleiro em que o meteram. Oremos!

Polícia de luto

A Polícia Militar de Sergipe está de luto com o assassinato do soldado Claydson Cássio Domingos da Silva. Ele foi morto numa troca de tiros com o bandido “Alisson Biscoito”, também abatido no confronto. O crime ocorreu ontem à noite, na zona sul de Aracaju. O policial morto tinha apenas 30 anos e estava na PM desde 2015. Lastimável!

Faça o que digo…

E o vereador José Caloi (PP), que acusa a Prefeitura de Canindé de cometer uma série de irregularidades, está sendo acusado de invadir um terreno da Cohidro. A estatal informou já ter adotado as medidas legais para retomar o imóvel onde, segundo acusações, o parlamentar constrói uma arejada casa. Caloi é o mesmo que gravou um vídeo denunciando uma série de desmandos no matadouro de gado mantido pela Prefeitura. Crendeuspai!

De olho em cargos

Derrotado na disputa para o Senado, o pastor Heleno Silva participa hoje, em Brasília, da reunião do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) com a bancada do PRB. Também estará presente o deputado federal Jony Marcos, que não conseguiu de reeleger. Como os dois peerrebistas são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que apoiou a eleição de Bolsonaro, é provável que Heleno e Jony estejam de olho nos cargos federais em Sergipe. Marminino!

“Empregos” ameaçados

É bom os secretários municipais de lagarto colocarem as barbas de molho, pois podem ser exonerados. Pelo menos é o que pensa o deputado estadual Gustinho Ribeiro (SD), esposo da prefeita interina Hilda Ribeiro (SD). Segundo ele, se o prefeito afastado Valmir Monteiro (PSC) não conseguir logo uma liminar para voltar ao cargo, haverá mudança no secretariado: “Cada pessoa tem o seu perfil, o seu estilo de administrar”. Então, tá!

Bloqueio de Xinguilingui

Quem mora em Sergipe e possui celular pirata já deve ir pensando em comprar um aparelho com nota fiscal. É que, a partir de março de 2019, a Anatel vai bloquear todos os celulares irregulares existentes no estado. A medida visa combater o uso de aparelhos falsificados ou com IMEI adulterado, clonado ou outras formas de fraude. E então, seu Graham Bell é xinguilingui? Cruzes!

Votorantim punida

O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Votorantim Cimentos a pagar indenização de R$ 4 mil por registrar na carteira de trabalho de um empregado que sua reintegração havia sido determinada por ordem judicial. O trabalhador sustentou que a anotação seria desabonadora e dificultaria a obtenção de novo emprego. De acordo com a jurisprudência do TST, a medida configura ato ilícito do empregador. Certíssimo!

Justa homenagem

E a Assembleia concedeu a Medalha do Mérito Parlamentar ao cardiologista Antônio Carlos Sobral Sousa. A homenagem foi prestada ontem, durante concorrida sessão solene. Autor da indicação, o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) disse que a concessão da Medalha é um reconhecimento pelos 39 anos de formação de doutor Souza, possuidor de formação diferenciada e humanista. Muito bem!

Despejo anunciado

O MDB do ex-governador Jackson Barreto corre risco de ser despejado do governo estadual. Ao menos é o que se conclui com base no projeto de reforma administrativa concebida pelo Executivo para a próxima gestão. Entre as secretarias que serão extintas estão justamente as da Cultura, e do Governo ocupadas, respectivamente, pelos emedebistas João Augusto Gama e Benedito Figueiredo. Homem, vôte!

Rainha dos raios

Neste 4 de dezembro se homenageia Iansã, a rainha dos raios e tempestades, senhora guerreira que controla os espíritos dos mortos. Iansã é um orixá sincretizada com Santa Bárbara, pela Igreja Católica. Nas lendas provenientes do Candomblé, Iansã foi mulher de Ogum e depois de Xangô, seu verdadeiro amor. Epahei Oyá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 4 de agosto de 1933.

Resumo dos Jornais