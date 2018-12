MPE realizará Seminário alusivo ao “Dia Internacional Contra a Corrupção”

04/12/18 - 10:03:05

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior e do CAOp de Defesa do Patrimônio Público e da Ordem Tributária, realizará no dia 10 de dezembro, a partir das 9h, realizará Seminário alusivo à celebração do “Dia Internacional Contra a Corrupção”. O evento é destinado aos membros e servidores do MPSE e demais interessados. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas até o dia 10, através do site www.esmp.mpse.mp.br.

O combate à corrupção é um dos principais focos da atuação ministerial e para celebrar os esforços institucionais nessa área, o MP promoverá um Seminário que será ministrado pelo promotor de justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito pela USP e presidente do Instituto “Não Aceito Corrupção”, Roberto Livianu.

Lançamento da Revista do MP

Durante o evento alusivo ao “Dia Internacional Contra a Corrupção” ocorrerá ainda o lançamento da 29ª edição da Revista do Ministério Público de Sergipe. A solenidade será realizada às 10h30 no Foyer do auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, localizado no edifício-sede do Ministério Público, no Centro Administrativo de Aracaju/SE. A Revista do Ministério Público apresenta conteúdo científico e profissional da área de Direito e tem o objetivo de fomentar o debate jurídico sobre temas que tenham pertinência com a atuação da Instituição.

Certificado

O recebimento do certificado está condicionado à frequência mínima de 75% da carga horária total do curso, apurada mediante registro biométrico (digital) da frequência de cada participante.