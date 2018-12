O DEPUTADO SAMUEL SÓ QUER SABER DE NÓIA”, DIZ CABO AMINTAS

04/12/18 - 13:41:15

Na manhã desta terça-feira, 4, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar mais uma vez o descaso com a Segurança Pública no estado de Sergipe.

Cabo Amintas, pouco depois da leitura da ata do dia, pediu que a sessão levasse o nome do soldado Claydson Cássio Domingos da Silva, que morreu em troca de tiros no bairro Mosqueiro, em Aracaju, na noite desta segunda-feira, 3. Além disso, Amintas também pediu um minuto de silêncio e dedicou seu tempo no Pequeno Expediente para criticar o descaso do Estado com a Segurança Pública.

“Na noite de ontem, Sergipe mostrou o caos estabelecido na Segurança Pública. Nós tivemos, na Zona de Expansão, o soldado Claydson… Apenas três anos na Polícia Militar de Sergipe, deixou o estado de Pernambuco, casado, pai de 3 filhos, entre eles uma criança de apenas um ano de idade. Ele foi assassinado numa operação onde tentava prender um marginal daquela região”, explicou.

“Além disso, ainda na noite de ontem, dessa vez na cidade de Lagarto, o sargento Bio, da reserva remunerada, soube de uma movimentação estranha. Vocês sabem como funcionam cidades do interior… Os moradores pediram apoio a ele então ele foi verificar esses dois elementos. Nesse momento, o sargento se encontra em estado grave depois de ser alvejado com dois disparos. Essa é a noite de Sergipe, senhores”, lamentou.

E complementou ainda “isso é Sergipe! Nós costumávamos ver isso no Rio de Janeiro, né? Os vagabundos reconhecerem o policial e atirarem sem perguntar mais nada. Vamos aguardar a presença dos Direitos Humanos indo visitar esse policial no hospital bem como os familiares do soldado Claydson. Ou esse governador diz a que veio ou o caos está implantado”.

O parlamentar ainda cumprimentou os vereadores Iran Barbosa (PT) e Kitty Lima (Rede) seus colegas da Casa Legislativa que estarão na Assembleia a partir de 2019. O pedido do militar na reserva foi de que os colegas olhassem com atenção para a Segurança Pública.

“Eu queria pedir que deem uma atenção especial para a Segurança Pública. Os senhores não fazem ideia do quanto a gente pode salvar de vidas valorizando os policiais. Não falo de uma polícia bruta, uma polícia arbitrária. Eu conheço a polícia sergipana como nenhum outro nessa Casa, e sei do compromisso que ela tem com o povo. A polícia é uma das mais corajosas e com vontade de trabalhar que eu conheço nesse país, mas infelizmente essa é a polícia que ainda come com oito reais”, alfinetou, criticando o tratamento oferecido pelo governo aos policiais.

Cabo Amintas ainda criticou fortemente o representante da classe na Assembleia Legislativa, o deputado Cap. Samuel. De acordo com Amintas, o parlamentar não se mostra defensor dos policiais.

“Temos um cara que se diz representante da Segurança Pública naquela casa, mas ele e nada é a mesma coisa! Estou falando do deputado Capitão Samuel! Não falei dele durante a campanha, mas hoje nós sabemos que ele é defensor dos ‘nóias’ e não dos policiais. Eu me revolto em ver que Sergipe ainda tem representantes daquele tipo. Em ver que as pessoas ainda não enxergaram que nós precisamos de gente compromissada com a Saúde, com a Segurança Pública, e não com ‘nóias’. Que a gente faça um trabalho de prevenção, de apoio aos viciados, como faz o vereador Anderson de Tuca! Mas você, deputado, foi eleito com os votos da polícia, não com os votos dos ‘nóias’! Defenda minha polícia! É lamentável que o povo de Sergipe ainda eleja certos parlamentares, mas as coisas estão mudando”, declarou, por fim.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar