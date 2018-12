Orla de Atalaia ganhará iluminação e reforço na segurança durante o período natalino

04/12/18 - 13:48:24

A Orla de Atalaia, principal cartão-postal da capital sergipana, receberá iluminação especial e terá a segurança reforçada durante o período natalino deixando o que já é bonito ainda mais atraente para os sergipanos e turistas. A reunião que definiu o aumento do efetivo policial aconteceu nesta segunda-feira, 3, em um restaurante da Passarela do Caranguejo, contando com a presença do representante da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e responsável pela administração da Orla, Ricardo Soares.

Também participaram do encontro, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Marconde Cabral; o comandante do Grupamento Tático Aéreo, coronel Fernando Andrade; o delegado da Delegacia Especial do Turismo, Abelardo Inácio; o representante da BPTUR, Tenente Adriano; o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/SE), Augusto Carvalho; o presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA/SE), Otávio Meira Lins e o presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet/SE), Nairson Socorro.

Bastante ativo em suas ações e sempre preocupado com a segurança dos visitantes que frequentam o cartão-postal sergipano, o administrador da Orla acompanhou o encontro entre a Polícia Militar e os idealizadores do projeto Natal Iluminado. “A tão esperada chegada do Papai Noel que descerá no helicóptero do GTA, acontecerá no dia 15, um sábado, às 17h, na Praça de Eventos. Esta ação, prontamente atendida pelo comandante da Polícia Militar foi uma solicitação dos idealizadores do Natal Iluminado na Orla”, destacou Ricardo Soares.

Programação

Durante o mês de dezembro, a Orla de Atalaia será palco de várias atividades culturais e esportivas, dentre elas o Jeep Show – que acontecerá nos dias 7, 8 e 9-, e o Festival Sergipe Arte Litoral- programado para os dias 14, 15 e 16.

