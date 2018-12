Prodetur é tema de reunião entre Setur e São Cristóvão

04/12/18 - 07:55:17

As demandas do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), na quarta cidade mais antiga do Brasil foram tema de reunião entre o Secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, e a gestora do Prodetur Sergipe, Cristiana Fernandes. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira, 3, na sede da Setur.

Também estiveram na pauta, a elaboração do Plano Diretor de São Cristóvão- que está sendo realizado via Prodetur; A parceira nas feiras de turismo em 2019; Projetos em conjunto via Prodetur+; O Selo + Turismo; e outras parceiras em divulgação.

Bastante satisfeito com a sintonia entre as instituições, o secretário elogiou a parceria com o município que contribuirá para um maior engajamento do turismo. “Hoje tivemos a comprovação que estamos no caminho certo. A reunião com o prefeito de São Cristóvão e toda sua equipe foi bastante produtiva, onde conseguimos estreitar ainda mais o nosso relacionamento. A sintonia foi muito boa e esperamos que este exemplo seja uma constante entre todos os gestores”, frisou Manelito.

Mostrando animação após a reunião, o prefeito de São Cristóvão aprovou a disponibilidade da equipe da Setur em contribuir com o fortalecimento do turismo na cidade. “Sai desta reunião mais animado e quando a gente encontra na Secretaria de Estado do Turismo uma disponibilidade para ajudar o município, a gente fica muito satisfeito. Discutimos uma série de projetos para São Cristóvão, alguns já bem encaminhados dependendo apenas de alguns ajustes. Além disso, recebemos a notícia que outros projetos poderão serem desenvolvidos de forma conjunta”, destacou Marcos Santana.

Plano Diretor

Com mais de seis meses de execução, a elaboração do Plano Diretor de São Cristóvão vem se tornando uma realidade e contribuirá significativamente com o futuro da região. Os estudos estão sendo realizados por uma empresa contratada via Prodetur, que tem como objetivo a atualização da Planta Genéria de Valores, o novo Código de Obras e Edificações, o Código de Posturas e o Código Tributário.

Fonte e foto assessoria